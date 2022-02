Alba-Coach Gonzalez vor Top Four: "Ich bin auch besorgt"

Am Wochenende steht das Top Four des BBL-Pokals auf dem Programm. Alba Berlin ist der klare Favorit. Doch Coach Israel Gonzalez plagen Sorgen.

"Natürlich freue ich mich auf das Top Four in eigener Halle, aber ich bin gerade auch besorgt. Neben Louis Olinde ist es auch bei Marcus Eriksson, Yovel Zoosman und Ben Lammers fraglich, ob sie am Wochenende spielen können. Unter den gegebenen Umständen wird es nicht einfach, den Pokal zu gewinnen. Wir müssen uns jetzt den Gegebenheiten anpassen und uns auf die Spieler konzentrieren, die bereit sind zu spielen", sagte Alba-Coach Gonzalez vor der Begegnung.

Die Berliner treffen im zweiten Halbfinale am Samstagabend auf Chemnitz. Das andere Semifinale spielen zuvor Braunschweig und Crailsheim aus. Gemäß den aktuellen Corona-Bestimmungen dürfen bis zu 4000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena dabei sein.

Alba kann den alleinigen Rekord holen

Trotz der Verletzungssorgen sind die Albatrosse der klare Favorit am Wochenende, nicht nur, weil die Partien in eigener Halle stattfinden. Ein zusätzlicher Anreiz für Alba ist natürlich, dass es bereits den elften Pokalsieg einfahren könnte und sich damit den alleinigen Platz 1 sichern würde. Aktuell teilt sich der Hauptstadtklub Platz 1 mit Bayer Leverkusen, das ebenfalls zehnmal den Pokal gewann.

Thiemann warnt: "Die Niners sind sehr stark"

"Wir sind alle heiß auf das Top Four! Es ist gut, dass wir drei Tage haben, um uns konzentriert auf das Wochenende vorzubereiten. Hinzu kommt natürlich die Vorfreude, dass wir in heimischer Halle vor 4.000 Menschen spielen können", so Johannes Thiemann. "Wir wollen den Titel auf jeden Fall holen, aber dafür müssen wir erstmal unser Halbfinale gegen Chemnitz gewinnen. Die Niners sind sehr stark. Sie spielen eine unglaubliche Saison und haben Bayern schon dreimal geschlagen. Sie spielen schnell und lassen den Ball gut laufen. Nichtsdestotrotz gehen wir voller Selbstvertrauen in das Spiel am Samstag.“