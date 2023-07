Alba bindet Sportdirektor Ojeda langfristig

Alba Berlin setzt auf Kontinuität in der Sportlichen Leitung und hält für die nächsten Jahre an seinem Sportdirektor fest.

Alba hat Sportdirektor Himar Ojeda langfristig gebunden. Der Ex-Meister gab am Mittwoch bekannt, dass der 50-Jährige einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. Ojeda soll auch künftig die sportliche Gesamtentwicklung des Vereins vorantreiben.

"Unsere Werte und auch die Ausrichtung unseres Programms passen perfekt mit seiner Herangehensweise zusammen", sagte Geschäftsführer Marco Baldi. In Ojedas gut siebenjährige Amtszeit fallen bisher drei Meistertitel und drei Pokalsiege bei den Männern sowie der Aufstieg in die Bundesliga bei den Frauen.

In der abgelaufenen Spielzeit wurden die Albatrosse durch ratiopharm Ulm entthront. Auch 2023/24 treten sie wie der FC Bayern Basketball wieder in der Euroleague an.