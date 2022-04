Alba bezwingt Oldenburg und bleibt oben dran

Alba Berlin hat am 30. Spieltag der BBL den 19. Saisonsieg eingefahren. Die Hauptstädter bezwangen am Dienstag in eigener Halle die EWE Baskets Oldenburg in einem intensiven Spiel mit 92:86 (51:48).

Duell am Korb: Oldenburgs T.J. Holyfield (li.) gegen Albas Luke Sikma. IMAGO/camera4+