Alba bewältigt knifflige Aufgabe

Vier Partien gibt's heute in der BBL. Alba Berlin bewältigte die knifflige Aufgabe in Oldenburg, Ulm unterlag in Rostock, während Ludwigsburg in Braunschweig siegte. Am Abend empfangen die Bayern die 99ers aus Chemnitz.

Geimeinsam mit Maodo Lo Topscorer der Berliner: Johannes Thiemann. IMAGO/Eibner