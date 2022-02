Alba Berlin zieht viel Energie für die Liga

Der Pokalsieg gibt den Basketballern von Alba Berlin viel Selbstvertrauen und Gelassenheit für den weiteren Verlauf der Spielzeit. Für Trainer Israel Gonzalez ist der Triumph ein ganz besonderer.

Die Zapfanlage hatten Albas Pokalhelden direkt in der Kabine aufgebaut. Nach dem Rekord-Sieg im nationalen Cup-Wettbewerb gegen Crailsheim starteten Berlins Basketballer ihre Partysause noch in der Arena am Ostbahnhof und überschütteten Trainer Israel Gonzalez erst einmal mit Bier. "Ich könnte nicht stolzer auf diese Jungs sein", sagte der spanische Coach, der mit seinem ersten Titel als Cheftrainer aus dem Schatten von Vorgänger und Trainerlegende Aito Garcia Reneses trat.

Wir wollten immer ein Spitzenteam mit Nachhaltigkeit sein. Seit 30 Jahren sind wir immer zumindest für ein Finale gut und das macht uns schon stolz. Marco Baldi

Geschäftsführer Marco Baldi schlich so gerade noch aus der Umkleide, sonst hätte die Bierdusche der glückseligen Alba-Profis auch ihn getroffen. Albas Macher genoss den elften Pokalsieg aber ebenfalls. "Wir wollten immer ein Spitzenteam mit Nachhaltigkeit sein. Seit 30 Jahren sind wir immer zumindest für ein Finale gut und das macht uns schon stolz", so Baldi.

Dass sich die Berliner nun bereits im Februar die erste Trophäe der Saison holten, gibt ihnen viel Sicherheit und Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf der Spielzeit. "Es ist immer gut, schon so früh in der Saison einen Titel geholt zu haben", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. "Es war jetzt schon eine gute Saison. Das gibt unglaublich viel Kraft für die kommenden Aufgaben."

Alba mit der gleichen Bilanz wie Tabellenführer Bayern in der BBL

Vor allem in der Liga wollen die Albatrosse ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Aktuell haben die Berliner mit fünf Niederlagen die gleiche Bilanz wie Tabellenführer und Dauerrivale Bayern München. Allerdings haben die Berliner als Tabellenfünfter noch zwei Nachholspiele zu bestreiten, weil sie zu Saisonbeginn von einem Corona-Ausbruch gestoppt worden waren.

Die Art und Weise, wie sich die Hauptstädter aus dieser schwierigen Phase herausgekämpft haben, ist beeindruckend. Auch am Wochenende lagen sie sowohl im Halbfinale gegen Chemnitz als auch im Endspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim zunächst deutlich hinten, kämpften sich aber zurück und holten am Ende verdient die 5,2 Kilogramm schwere Trophäe.

Maodo Lo war erneut der Sieggarant

Ein Hauptgarant für den Erfolg war wieder einmal Maodo Lo. Der 29 Jahre alte Point Guard befindet sich seit Wochen in bestechender Form und war gegen die starken Crailsheimer mit 20 Punkten bester Werfer. Vor allem in der Schlussphase, in der die nie aufsteckenden Merlins noch einmal bis auf drei Punkte herankamen, behielt Lo Übersicht und Ruhe.

"Einen Titel zu gewinnen, ist immer etwas Besonderes", erläuterte Lo, und wischte erst einmal über seine Medaille. "Da sind schon ein paar Flecken drauf, ich will aber, dass sie sauber bleibt", sagte der Nationalspieler nach den ersten Jubelszenen mit den Fans bei "Magenta Sport". Dass immerhin 4000 Zuschauer in der Halle dabei sein durften, rundete das perfekte Wochenende für die Berliner ab. "Das Wochenende mit Fans war so erfrischend. Die Stimmung war unfassbar", so der Point Guard. Geht es nach den Berlinern, gibt es Mitte Juni die nächste Party mit den Anhänger. Wenn der Meistertitel erfolgreich verteidigt wird.