Alba Berlin zieht im Fernduell mit Bonn nach - Auch Ulm, Heidelberg und Frankfurt siegen

Alba Berlin hat sich gegen Göttingen durchgesetzt und ist bei jeweils 27 siegen wieder mit Bonn gleichgezogen. Ulm und Heidelberg waren ebenfalls erfolgreich. Frankfurt feierte in Rostock einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Die Basketballer von Alba Berlin haben einen wichtigen Heimsieg eingefahren und damit auch wieder die Tabellenspitze in der Bundesliga (BBL) übernommen. Am Ostersonntag siegte der Titelverteidiger vor 8799 Zuschauern nach hartem Kampf gegen die BG Göttingen mit 91:78 (47:46). Es war der siebte BBL-Sieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Jonas Mattisseck mit je 14 Punkten.

Mit einer guten Defensivarbeit und guter Effizienz in der Offensive war die Alba-Führung nach fünfeinhalb Minuten zweistellig (16:6). Gegen Ende des ersten Abschnittes riss bei Alba dann der Faden. Offensiv wurde viel verworfen und in der Defensive fehlte der letzte Zugriff.

Nach einem viertelübergreifenden 2:12-Lauf glich Göttingen zu Beginn des zweiten Abschnittes wieder aus (29:29). Die Gäste agierten sehr physisch - oft an der Grenze und drüber. So standen die Berliner fast nur noch an der Freiwurflinie. Mit einem 17:2-Lauf im dritten Viertel zogen die Berliner wieder davon und brachten den Sieg souverän ins Ziel.

Frankfurt feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Rostock Seawolves haben ihre erste Chance auf dem Weg zum Ziel Klassenverbleib in der Bundesliga vergeben. In der Stadthalle unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held dem Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners am Ostersonntag überraschend klar mit 77:99 (38:42). Mit einem Sieg hätten die Rostocker bei noch sieben ausstehenden Partien den Ligaverbleib sicher gehabt. Bester Werfer war JeQuan Lewis (20 Punkte).

Bereits im ersten Viertel waren die Gäste das spielbestimmende Team gewesen. Zwischenzeitlich geriet Rostock sogar mit zehn Punkten ins Hintertreffen. Kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts schien die Partie dann wieder offen, nachdem die Seawolves auf 30:31 herangekommen waren. Doch Frankfurt konterte der Aufholjagd der Mecklenburger mit einem 8:0-Lauf und verteidigte die Führung bis zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Rostock schwer. Wann immer die Seawolves dem Führungswechsel nahe schienen, folgte die Antwort der Hessen, die schließlich mit einem Polster von 19 Punkten in das Schlussviertel gingen. Großen Anteil daran hatte Jordan Theodore, der die Rostocker Defensive vor große Probleme stellte und binnen nicht einmal zwei Minuten drei Dreierversuche erfolgreich abschloss. Im abschließenden Viertel gelang den Seawolves die Wende nicht mehr.

Alba Berlin - BG Göttingen 91:78 (29:23, 18:23, 24:15, 20:17)

Punkte Alba Berlin: Mattisseck 14, Thiemann 14, Olinde 10, Sikma 9, Wetzell 8, Procida 7, Smith 7, Lo 6, Zoosman 5, Delow 4, Lammers 4, Schneider 3

BG Göttingen: Smith 17, Frey 14, Edwards 13, Pape 13, Kamp 9, Bess 6, Hammonds 6

Zuschauer: 8799

Rostock Seawolves - Fraport Frankfurt 77:99 (16:24, 22:18, 18:33, 21:24)

Punkte Rostock Seawolves: Lewis 20, Theis 12, Pearson 11, Nelson 10, Alston Jr. 7, Valtonen 7, Gloger 6, Mawugbe 4

Fraport Frankfurt: Theodore 26, Beliauskas 16, Washington 14, Robertson 13, Cooke Jr. 10, Obiesie 8, Tubutis 6, Wank 6

Zuschauer: 3100

ratiopharm Ulm - Hamburg Towers 112:78 (26:23, 32:14, 26:24, 28:17)

Punkte ratiopharm Ulm: Zugic 25, Caboclo 21, Dos Santos 20, Hawley 12, Paul 12, Klepeisz 10, Nunez 8, Jallow 4

Hamburg Towers: Taylor 19, Meisner 15, Schoormann 12, Wohlfarth-Bottermann 11, Samar 9, Hoffmann 5, Philipps 5, Childs 2

Zuschauer: 4666

MLP Academics Heidelberg - Brose Bamberg 109:100 (24:22, 27:34, 26:19, 32:25)

Punkte MLP Academics Heidelberg: E. Washington 26, Ugrai 25, Lasisi 23, McVeigh 15, Coleman 9, B. Griffin 6, Kesteloot 4, Hundt 1

Brose Bamberg: Miller 19, Bohacik 15, Sengfelder 13, Reaves 11, Simmons 11, Wohlrath 10, Heckmann 7, Thomas 6, Chachashvili 4, Young 4

Zuschauer: 2853