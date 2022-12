Alba Berlin und München bleiben BBL-Tabellenführer Bonn auf den Fersen

Der FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga im zwölften Saisonspiel den zehnten Sieg eingefahren. Am Dienstag gewann der FCB vor 10.454 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena in einem umkämpften Spiel mit 87:83 (50:51) gegen die MLP Academics Heidelberg. Die Bayern bleiben Tabellendritter, haben aber nur eine Niederlage mehr auf dem Konto als Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn und der Zweite Alba Berlin.

