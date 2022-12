Alba Berlin setzt Niederlagen-Serie in der Euroleague fort

Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt. Am Mittwoch unterlag der Bundesligist beim italienischen Vizemeister Virtus Segafredo Bologna mit 76:85 (29:40). Freude herrschte dagegen bei Crailsheim vor.

Machte in Bologna zwar 16 Punkte, das reicht aber nicht für den Alba-Sieg in Italien: Luke Sikma (#43). IMAGO/ZUMA Press

Nach der zehnten Niederlage in Serie in der Königsklasse bleibt Alba in der Euroleague Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren bei der Niederlagen gegen Bologna Luke Sikma mit 16 und Jaleen Smith mit 14 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste wegen eines grippalen Infekts auf Center Yanni Wetzell verzichten, dafür war Christ Koumadje wieder dabei. Beiden Teams war zu Beginn anzusehen, warum es zuletzt einige Niederlagen gab - denn auch Bologna kassierte vier Euroleague-Pleiten in Serie.

Auf beiden Seiten wurden reihenweise offene Würfe vergeben. Vor allem bei den Distanzwürfen, hier traf Alba in der ersten Hälfte nur einen bei zehn Versuchen.

Ungenutzte Chancen

Bologna tat sich mit fortschreitender Spieldauer dann etwas leichter, sodass die Gäste stets einem Rückstand hinterherliefen. Denn die Berliner Abschlussschwäche blieb. Nach dem Seitenwechsel waren sie dann offensiv besser: Alba machte mehr Tempo und nutzte nun seine Chancen konsequenter.

Bologna hatte allerdings immer eine Antwort parat und konnte so die Gäste auf Distanz halten. Alba kämpfte, kam im letzten Viertel wieder auf sechs Punkte heran. Doch am Ende ließen sie erneut zu viele Chancen ungenutzt, und die Italiener brachten den Sieg ins Ziel.

Kraftakt geht an Crailsheim

Die Hakro Merlins Crailsheim haben unterdessen ihre Siegesserie im Europe Cup fortgesetzt. Der Bundesligist gewann am Mittwoch den Auftakt in der zweiten Gruppenphase gegen Heroes Den Bosch mit 89:84 (41:38). Für Crailsheim war es der vierte Erfolg nacheinander in diesem Wettbewerb. Bester Werfer war Edon Maxhuni. Der Point Guard war knapp 29 Minuten auf dem Parkett und erzielte 28 Punkte.

Zu Beginn war es eine enge Partie. Die Hausherren konnten sich keinen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Das änderte sich Mitte des zweiten Abschnittes, als ein kleiner Run von sieben Punkten zur 30:23-Führung führte. Diese konnte später noch weiter ausgebaut werden. Doch der niederländische Rekordmeister ließ sich nicht abschütteln und holte bis zur Halbzeit wieder auf.

Zum Ende des dritten Viertels liefen die Hausherren dann sogar einem Rückstand hinterher. Mit sieben Punkten lag Crailsheim zum Beginn des abschließenden Viertels zurück. Bis kurz vor dem Ende sah es danach aus, dass die Gäste die Punkte mitnehmen könnten.

Doch dann schaffte Maxhuni 42 Sekunden vor dem Schluss erstmals wieder die Führung für Crailsheim. Die letzten acht Zähler der Partie erzielte der Bundesligist und gewann den Kraftakt. Weitere Gegner in der Gruppe K sind BC Kalev/Cramo aus Estland sowie das türkische Team Gaziantep.

Die Profis von ratiopharm Ulm haben unterdessen überraschend ihren vierten Sieg im EuroCup gefeiert. Gegen den französischen Vertreter und Spitzenreiter Mincidelice JL Bourg en Brasse gewann der Bundesligist am Mittwochabend mit 110: 98 (63:47). Bester Werfer war Yago Dos Santos mit 18 Punkten. Ulm belegt nun in der Gruppe A den siebten Rang.

Statistik zu den Spielen:

Virtus Bologna - Alba Berlin 85:76 (40:29)

Beste Werfer: Weems (16), Hackett (13), Jaiteh (13), Teodosic (11), Bako (10) für Bologna

Sikma (16), Smith (14), Koumadje (11), Olinde (11) für Berlin.



ratiopharm Ulm - JL Bourg en Bresse/Frankreich 110:98 (63:47)

Beste Werfer: Dos Santos (18), Jallow (16), Nunez (16), Christen (14), Paul (14), Dorn (12), Zugic (11) für Ulm

Floyd (23), Massenat (19), Courby (12), Mike (15), Pelos (11) für Bourg en Bresse

Zuschauer: 2078.