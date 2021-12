Alba Berlin richtet Top Four im BBL-Pokal aus

Vier Mannschaften sind im BBL-Pokal noch dabei und kämpfen um den Titel. Ausgespielt wird der neue Titelträger in Berlin, das wurde am Donnerstag bekannt.

Schauplatz: Die Mercedes-Benz-Arena in Berlin. imago images/camera4+

"Wir freuen uns zum dritten Mal mit unserem Top Four in einer der modernsten Veranstaltungs-Arenen unseres Landes zu sein. Natürlich wünschen wir uns möglichst viele Fans auf den Rängen, müssen aber abwarten, wie die zu dem Zeitpunkt gültige Beschlusslage von Bund und Ländern aussieht“, sagt Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL. "Ich bin mir sicher, dass wir Pokal-typische spektakuläre und spannende 'Do-or-die-Spiele' sehen werden - und das unabhängig davon, ob wir mit Berlin einen neuen Rekordpokalsieger sehen oder Braunschweig mit seinen einheimischen Leistungsträgern den ersten Titel der Klubgeschichte holt oder mit Chemnitz und Crailsheim eins der debütierenden Teams triumphiert."

Gespielt wird am 19. und 20. Februar. Am ersten Tag finden die Habfinals Braunschweig gegen Crailsheim sowie Berlin gegen Chemnitz statt, am zweiten Tag wird dann der neue Pokalsieger ermittelt.

Alba ist die auf dem Papier stärkste Mannschaft und genießt auch noch Heimrecht. Somit ist der Topfavorit auf den Titel schnell gefunden. Die Albatrosse haben den Pokal bereits zehnmal gewonnen und könnte mit einem elften Titel den alleinigen Rekord holen. Aktuell befinden sich die Hauptstädter zusammen mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen auf dem ersten Rang.