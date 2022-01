Alba Berlin muss auch bei Fenerbahce passen

Alba Berlin kann aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen auch das Euroleague-Spiel am Freitag in Istanbul nicht bestreiten.

Am späten Sonntagabend wurde schon das für Mittwoch angesetzte Duell der Albatrosse in Tel Aviv abgesagt. Am Montagabend folgte dann die nächste Absage für den deutschen Rekordmeister, der elf Corona-Fälle publik gemacht hatte.

Aufgrund der hohen Infektionsrate können die Berliner nicht mehr die geforderte Mindestanzahl von acht einsatzfähigen Spielern vorweisen. Wann die Spiele nachgeholt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Einzelne Spielpaarungen können in der Euroleague bis zu dreimal neu terminiert werden.

Das letzte mal auf dem Parkett stand das Team von Trainer Israel Gonzalez am 2. Januar, als die Hauptstädter in der BBL in Hamburg gewannen.

Play-offs derzeit in weiter Ferne

Alba Berlin rangiert im 18er-Feld der europäischen Basketball-Königsklasse derzeit mit nur sechs Siegen auf Platz 16. Der Rückstand auf Platz 8, den derzeit der letztjährige Titelträger Anadolu Efes belegt, beträgt drei Punkte. Die besten acht Mannschaften bestreiten nach 34 Spieltagen die Play-offs.