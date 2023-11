Alba Berlin bleibt Ulm auf den Fersen - Bonn sorgt für Bayern-Krise

Alba Berlin bleibt Tabellenführer ratiopharm Ulm weiter auf den Fersen. Die Berliner siegten zu Hause gegen Braunschweig mit 92:64 (42:31), derweil stecken die Bayern in einer Krise.

Vor 8983 Zuschauern waren Sterling Brown mit 15 sowie Jonas Mattiseck und Yanni Wetzell mit je elf Punkten beste Berliner Werfer. Zwei Tage nach der Euroleague-Niederlage gegen Panathinaikos Athen (85:99) feierte Alba den vierten Ligasieg in Serie. Es war zugleich der sechste Sieg im siebten Spiel, wodurch die Berliner also weiter dranbleiben an Spitzenreiter Ulm, der am Samstag dramatisch 98:94 (87:87, 47:41) nach Verlängerung beim ersten Verfolger EWE Baskets Oldenburg gewonnen hatte.

Die Löwen indes kassierten ihre vierte Niederlage und verlieren allmählich in der Tabelle die oberen Ränge aus den Augen. Im Gegensatz zu den MHP Riesen Ludwigsburg, die dank eines 102:90 (52:49)-Erfolgs bei den Bamberg Baskets in Reichweite zu den Spitzenteams bleiben. Selbiges trifft auf Chemnitz zu, das beim 106:68 (53:36) bei Aufsteiger Tigers Tübingen seinen sechsten Sieg im siebten Spiel einfuhr.

Später kassierte der FC Bayern die bereits dritte Saisonniederlage und muss abreißen lassen. Das Team des spanischen Startrainers Pablo Laso unterlag beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn nach Verlängerung mit 83:88 (75:75, 43:32) und kassierte so die zweite Pleite in Serie - es war die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Die konnten auch 21 Punkte und 12 Rebounds von Ex-NBA-Star Serge Ibaka nicht abwenden. Topscorer des Spiels war Bonns Brian Fobbs mit 25 Zählern.

Alba Berlin - Löwen Braunschweig 92:64 (22:16,20:15,24:13,26:20)

Punkte Alba Berlin: Brown 15, Mattisseck 11, Wetzell 11, Thiemann 10, Bean 9, Spagnolo 9, Schneider 7, Delow 6, Olinde 4, Samar 4, Thomas 4, Koumadje 2

Löwen Braunschweig: Zylka 12, Crockett Jr. 11, Peterka 9, Rorie 7, Bango 6, B. Tischler 6, N. Tischler 6, Njie 5, Aydinoglu 2

Zuschauer: 8983

Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg 90:102 (28:25,21:27,18:29,23:21)

Punkte Brose Bamberg: Woodbury 28, Johnson 23, Nelson 16, Copeland 14, Stanic 7, Onu 2

MHP Riesen Ludwigsburg: Childs 20, Lewis 19, Melson 16, Graves 12, Edigin 11, Buie 10, Hammond 9, Bartolo 5

Zuschauer: 5011

Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München 88:83 n.V. (20:20,12:23,26:14,17:18,13:8)

Punkte Telekom Baskets Bonn: Fobbs 25, Watson Jr. 22, Pape 20, Flagg 8, Griesel 7, Turudic 6

FC Bayern München: Ibaka 21, Bolmaro 14, Francisco 11, Obst 8, Weiler-Babb 8, Booker 6, Giffey 6, Harris 5, Edwards 4

Zuschauer: 6000

Walter Tigers Tübingen - Niners Chemnitz 68:106 (19:23,17:30,19:26,13:27)

Punkte Walter Tigers Tübingen: Boeheim 16, Jackson 14, Akobundu-Ehiogu 8, Masters 8, Keppeler 7, Jönke 6, Ersek 4, Darko-Kelly 2, Seric 2, Otto 1

Niners Chemnitz: Van Beck 28, Lansdowne 23, Richter 16, Yebo 13, Garrett 9, Krubally 9, Uguak 7, Gregori 1

Zuschauer: 2878