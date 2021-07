Alarmstufe "Extreme Gefahr" - Bayer verlegt Training

Nach einer Explosion auf dem Gelände einer Leverkusener Versorgungsfirma in der Nähe der Bay-Arena hat Bayer 04 sein geplantes Vormittagstraining vom Platz in den Kraftraum verlegt.

Die Behörden warnen vor "extremer Gefahr". Ob das für Mittwoch geplante Testspiel der Werkself gegen den FC Utrecht von der Katastrophe betroffen ist, ist noch unklar.

Die Vorbereitung bei Bayer 04 verläuft weiterhin nicht reibungslos. Nach einer schweren Explosion in einer Leverkusener Versorgungsfirma in der Nähe der Bay-Arena musste der Bundesligist sein geplantes Vormittagstraining in den Kraftraum verlegen. Aufgrund der Alarmstufe "Extreme Gefahr" sollen Menschen sich nicht im Freien aufhalten sowie Fenster und Türen geschlossen halten.

Explosion um kurz nach 10 Uhr - Lage unübersichtlich

Die Explosion ereignete sich um kurz nach 10 Uhr und damit vor der für 10.30 Uhr angesetzten Trainingseinheit. Auf dem Gelände des Unglücks soll nach Medien-Informationen das Tanklager brennen, in dessen unmittelbarer Nähe sich weitere Lager mit großen Mengen brennbarer Flüssigkeiten befinden. Die Polizei bezeichnet die Lage als unübersichtlich.

Sollte am Nachmittag der Aufenthalt im Freien wieder möglich sein, möchte Bayer 04 die Einheit dann nachholen. Falls nicht, wäre es nach dem wegen Starkregen abgesagten Testspiels gegen Wehen Wiesbaden am Mittwoch vor zwei Wochen sowie ebenfalls wegen Niederschlags ausgefallenen Einheiten im Trainingslager in Zell am See/Kaprun die nächste Störung in der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane.

Testspiel gegen Utrecht am Mittwoch fraglich - Celta Vigo sagt ab

Und die nächsten Holprigkeiten drohen: Ob das für Mittwoch um 16 Uhr im Ulrich-Haberland-Stadion geplante Testspiel gegen den FC Utrecht von der Katastrophe in Leverkusen betroffen ist und überhaupt stattfinden kann, ist derzeit nicht zu beurteilen. Sicher ausfallen wird hingegen die für Samstag geplante Generalprobe der Werkself gegen Celta Vigo vor dem Leverkusener Saisonstart mit dem DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig. Die Spanier haben ihre Reise wegen positiven Corona-Fällen abgesagt. Bayer 04 bemüht sich jetzt darum, einen anderen Gegner für den letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel zu finden.