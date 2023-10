Alarmglocken in Balingen: "Das darf uns einfach nicht passieren"

Nach dem 2:3 vom Samstag gegen Kickers Offenbach hat sich die Lage der TSG Balingen weiter verschärft. Erst acht Punkte und einen Sieg hat sich das Team von Trainer Martin Braun in seinen 13 Spielen bislang erspielt; neun Zähler fehlen den Schwaben schon auf Platz 13, der in jedem Fall zum Klassenerhalt reicht.

Erneut war es im Heimspiel gegen den OFC die Defensive der Württemberger, die ungewohnte Lücken zeigte. Schon nach sechs Minuten hatten sich die Balinger von den überlegenen Offenbachern zwei Gegentreffer eingefangen. Keanu Staude und Marcos Alvares, der später noch einen Doppelpack schnüren sollte, hatten die Kickers verdient in Front gebracht.

Im fehleranfälligen Defensivverbund spürte man die Abwesenheit des gesperrten Abwehrchefs Matthias Schmitz und auch Jonas Vogler, der wegen Rückproblemen erneut fehlte, wurde bitter vermisst. "Wenn du so früh zwei Gegentore kassierst, ist das in unserer aktuellen Lage natürlich nicht gut für den Kopf", sagte Schmitz, der sich bei der 0:4-Niederlage aus der Vorwoche gegen Hoffenheims U23 eine strittige Ampelkarte eingefangen hatte und seine Kollegen am Samstag nur von der Bank aus unterstützen konnte. Von dort aus sah er, wie der OFC einen regelrechten Chancenwucher betrieb, seine Teamkameraden die Partie in der Balinger Bizerba-Arena nach einer Stunde durch einen Vochatzer-Doppelpack dann sogar erst ausgleichen konnten, um nur 120 Sekunden später das entscheidende 2:3 zu kassieren.

"Das darf uns einfach nicht passieren", fand auch der Balinger Kapitän, der aber das Positive betonen wollte: "Gegenüber der Hoffenheim-Partie haben wir uns gesteigert", fand er. "Außerdem hat man gesehen, dass wir uns noch in Spiele hineinkämpfen und zurückkommen können. Nun müssen wir defensiv stabiler werden."

Richtungsweisende Wochen

Das müssen sie, die Balinger. Denn entscheidende Wochen mit Spielen gegen direkte Konkurrenten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und vor allem gegen Schlusslicht TuS Koblenz und den Tabellenvorletzten TSV Schott Mainz warten auf die TSG Balingen, die selbst Drittletzter ist. "Wenn man die Tabelle anschaut, sieht man, dass wir im Abstiegskampf stecken. Wir stehen unter Druck, wir müssen punkten - ansonsten sieht es nicht gut aus", meint der 30-jährige Schmitz, ein Ur-Balinger. "Wir haben jetzt enorm wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten, diese müssen wir für uns entscheiden. Am besten gewinnen wir die alle."