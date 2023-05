Alarm im Abwehrzentrum: Kempf und Uremovic verletzt

Das Köln-Debakel ist analysiert, der Personalbestand ausgedünnt: Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC gehen fünf Tage vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum allmählich die Innenverteidiger aus.

Bevor es bei aufkommendem Wind auf den Trainingsplatz ging, bat Pal Dardai seine Profis am Montagnachmittag zur 40-minütigen Video-Analyse. Im Mittelpunkt: das kollektive defensive Versagen am Freitagabend in Köln, wo das 2:5-Endergebnis die tatsächliche Berliner Unterlegenheit noch in ein mildes Licht getaucht hatte. "Das war gar nichts gegen den Ball", sagte Trainer Pal Dardai am Montag. "Wenn du in die Analyse schaust: Gegen den Ball hast du gar nichts getan, nur spekuliert. Das geht nicht."

Entsprechend unbequem wurde die Aufarbeitung per Bewegtbilder für die Profis. "Wir haben das richtig unter die Lupe genommen und einige Fragen gestellt", erklärte Dardai und setzte im Anschluss einen Haken dahinter: "Die Sachen sind erledigt." Der Blick geht voraus auf das Saisonfinale, in dem Hertha nur noch ein mittleres Wunder den Weg zum Klassenerhalt ebnen könnte.

Heimspiel gegen Bochum als "Pflichtsache"

"Wir müssen uns für die letzten zwei Spiele und unsere Minimalchance vorbereiten", sagte der Coach. "Wir haben es nicht mehr in unserer Hand. Wir müssen zweimal gewinnen und hoffen, dass die anderen Fehler machen." Das Heimspiel gegen Bochum erklärte der Ungar "wegen unserer Zuschauer" zur "Pflichtsache".

Personell stellen sich ihm allerdings etliche Fragen. Der in Köln nach dem schmerzhaften Luft-Zweikampf mit Davie Selke vorm 0:1 früh ausgeschiedene Filip Uremovic droht wegen der erlittenen leichten Gehirnerschütterung gegen den VfL auszufallen. Abwehrchef Marc Oliver Kempf laboriert nach Klubangaben an einer Rippenprellung. Der für Uremovic eingewechselte und indisponierte Agustin Rogel fehlte am Montag aus privaten Gründen im Training. Und Innenverteidiger Marton Dardai, zuletzt zweimal auf der Sechs aufgeboten, pausierte zum Wochenstart ebenso wegen Wadenproblemen wie Mittelfeldspieler Tolga Cigerci.

Ngankam fehlt nach Frustfoul

Sorgen hat Dardai auch im Sturm. Wilfried Kanga plagen derzeit muskuläre Probleme. Jessic Ngankam, Herthas formstärkster Stürmer im Jahr 2023, kassierte in Köln in der Nachspielzeit wegen eines Frustfouls seine 5. Gelbe Karte, der U-21-Nationalspieler ist gegen Bochum gesperrt. Ob er sauer auf Ngankam sei, fragte der kicker Dardai am Montag in der Medienrunde. Antwort: "Er soll selber sauer sein. Er spielt jetzt nicht. Von seinen fünf Gelben Karten waren bestimmt drei wegen Meckerns. Das ist schade, daraus muss er lernen. Gegen eine Mannschaft wie Bochum hätte es mit seinem Stil gepasst. Jetzt wird er zuschauen."

Dardai muss sein Puzzle ohne Ngankam entwerfen - und auch im Abwehrzentrum ein paar knifflige Fragen beantworten. Immerhin: Nach der Marathon-Mitgliederversammlung am Sonntag, die länger als siebeneinhalb Stunden gedauert und bei der Dardai den ersten Teil live verfolgt und auch zur Basis gesprochen hatte, ging der Trainer "mit einem sehr guten Gefühl" nach Hause.

Ich habe immer gewusst, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen und dass ich für sie eine große Hoffnung bin. Pal Dardai

"Ich habe immer gewusst, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen und dass ich für sie eine große Hoffnung bin", sagte Dardai. "Das ist eine große Verantwortung." Sein Versprechen: "Ich werde mit der Mannschaft weiter arbeiten für unsere letzte Hoffnung. Wenn es dann in die 2. Liga gehen sollte - mit solchen Fans wird es funktionieren."

Dardais Zukunft noch offen

Seine eigene Zukunft ließ er am Montag offen. Ob er über den Sommer hinaus als Trainer an Bord bleibe, "das müssen die Klubführung und meine Frau entscheiden". Das klang zumindest nicht danach, als wäre Dardai nicht abgeneigt, nach dem sich abzeichnenden Abstieg den Neuaufbau in einer Schlüsselrolle in Angriff zu nehmen.

Sportdirektor Benjamin Weber hatte am Vorabend in einem Pressegespräch im Anschluss an die Mitgliederversammlung eine Trainer-Entscheidung "nach Saisonende" angekündigt. Dardai hatte Mitte April als Nachfolger von Sandro Schwarz seine dritte Amtszeit als Hertha-Coach begonnen - zunächst mit einem Zeithorizont bis Saisonende.