Alario und Schick sagen ab - Siegt auch im Fall Aranguiz die Vernunft?

Beide Leverkusener Mittelstürmer haben aufgrund gesundheitlicher Probleme ihre Länderspielreisen abgesagt. Zudem bemüht sich Bayer 04 darum, dass der ebenfalls verletzte Charles Aranguiz nicht zu Nationalelf nach Chile reist.

Sie waren beide nominiert und standen bis Freitagnachmittag noch auf der Liste der Leverkusener Profis, die nach dem Bundesligaspiel am Sonntag bei Hertha BSC zu ihren Nationalmannschaften reisen sollten. Doch inzwischen ist klar: Patrik Schick, der mit einem Bänderriss im Sprunggelenk zurzeit ausfällt, wird sich genauso wenig nach Tschechien begeben wie Lucas Alario nach Argentinien.

Im Fall Alario war dies nicht unbedingt zu erwarten, da dieser trotz muskulärer Beschwerden in der Wade, die von chronischen Knieproblemen herrühren, noch am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen Betis Sevilla auf der Ersatzbank gesessen hatte. Und auch für das Hertha-Spiel hat Trainer Gerardo Seoane den Strafraumstürmer noch nicht abgeschrieben. Doch die Beschwerden sind hartnäckig. Und in seinem aktuellen Zustand wäre Alario, der seit etwa zwei Wochen kürzertreten muss, für die Albiceleste kaum eine ernsthafte Alternative gewesen.

Die beiden Torjäger werden also in der anstehenden Länderspielpause in Leverkusen an ihrer Wiederherstellung arbeiten. Gleiches erhofft sich Bayer auch im Fall von Charles Aranguiz, den eine Muskelsehnenverletzung in der Wade außer Gefecht setzt.

Trotz dieser Blessur, die den 32-Jährgen seit Mitte Oktober zum Zuschauer verurteilt, wurde dieser für die Länderspiele Chiles nominiert. Bei Bayer setzt man nun darauf, dass der Mittelfeldstratege ebenfalls in Deutschland bleibt, um die Reisestrapazen zu vermeiden und so bestmöglich an seinem Comeback zu arbeiten.

Ob es wie im Fall von Schick und Alario auch bei Aranguiz zu einer solch vernünftigen Entscheidung kommt, darauf wartet man in Leverkusen gespannt. Schließlich ist der Führungsspieler des chilenischen Nationalteams bislang unter fast allen noch so ungünstigen Umständen zu den Länderspielen seiner Heimat gereist.