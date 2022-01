Alario - Palmeiras lockt, Bayer blockt

Im Sommer verlängerte Bayer 04 den Vertrag mit Lucas Alario um ein Jahr bis Juli 2023, damit der argentinische Nationalspieler Leverkusen in diesem Sommer nicht ablösefrei verlässt. Jetzt möchte der brasilianische Spitzenklub Palmeiras aus Sao Paulo den Stürmer verpflichten.

Eigentlich hat Bayer 04 in diesem Winter-Transferfenster keine großen Aktivitäten geplant. Doch jetzt könnte es doch zu einer bedeutenden Veränderung im Kader des Champions-League-Aspiranten kommen. So bemüht sich Palmeiras intensiv um Leverkusens Angreifer Lucas Alario.

Der brasilianische Pokalsieger von 2020 lockt diesen mit einem hoch dotierten Vertrag. Dieser soll angeblich lukrativer sein als das Arbeitspapier, das Alario im Sommer 2021 bei Bayer 04 unterschrieb.

Im Schatten Schicks

Palmeiras möchte Alario verpflichten. Und dieser soll einem Transfer nicht abgeneigt sein, da er seine Chance auf eine Teilnahme bei der WM im Spätherbst dieses Jahres in Katar wahren möchte. In Leverkusen hat der 29-Jährige nur die Rolle des Backups von Torjäger Patrik Schick, der mit seinen 17 Saisontreffern in der Liga die bislang beste Spielzeit seiner Karriere erlebt.

Bislang hat Bayer den Wünschen des Klubs aus Sao Paulo nicht nachgegeben. Ein Angebot haben die Brasilianer bereits gemacht. Doch dieses liegt extrem weit unter den sechs bis sieben Millionen Euro, die Palmeiras laut brasilianischen Medienberichten bereit sein soll, als Ablöse für Alario zu zahlen.

Bayer bräuchte schnell einen Ersatz

Erst bei einer solchen Summe müsste Bayer zumindest über einen Verkauf des 2017 für 19 Millionen Euro von River Plate Buenos Aires geholten Knipsers nachdenken. Schließlich verfügt Alario in seinem bis 2023 laufenden Kontrakt in Leverkusen über eine Ausstiegsklausel, mittels der er im Sommer für eine festgeschriebene Summe von 6,5 bis sieben Millionen Euro wechseln darf. Klar ist aber auch, dass Bayer den Strafraumstürmer im Januar nur ziehen lassen könnte, wenn man jetzt einen gleichwertigen Ersatz für Alario bekäme.

Bevor man im Sommer mit dem damaligen wie heutigen Verkaufskandidaten Alario verlängerte, bemühte sich Bayer konkret um Zenit St. Petersburgs Sardar Azmoun. Allerdings war das Paket aus Ablöse und Gehalt für den iranischen Nationalspieler damals zu hoch. Im kommenden Sommer ist Azmoun (27) ablösefrei. Ende 2021 gab es aus Russland immer wieder Hinweise, dass sich Bayer erneut um Azmoun bemühe - für die kommende Spielzeit. Inzwischen soll dieser aber mit Olympique Lyon über einen Winterwechsel einig sein.

Auch mit Arsenals Talent Eddie Nketiah (22), der im Sommer ebenfalls ablösefrei ist, wird Bayer seit geraumer Zeit in Verbindung gebracht. Nur wenn der Werksklub einen dieser beiden oder einen anderen Kandidaten für die Mittelstürmerposition noch im Januar für sich gewinnen kann, käme auch ein Verkauf Alarios infrage - allerdings nicht zu dem bisherigen Angebot der Brasilianer.