Alaphilippe trotz Vuelta-Sturz im WM-Aufgebot Frankreichs

Titelverteidiger Julian Alaphilippe steht trotz seines Sturzes bei der Vuelta im französischen Aufgebot für die Weltmeisterschaften in Australien (18. bis 25. September).

Der 30-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen auf der 11. Etappe der Spanien-Rundfahrt die Schulter ausgekugelt und will dennoch um seinen dritten WM-Titel in Folge fahren - nach einer Saison voller Unfälle und Ausfälle.

Schon im März war Alaphilippe beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche gestürzt, Mailand-Sanremo verpasste er wegen einer Bronchitis. Beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich erlitt der Profi vom Team Quick-Step Alpha Vinyl bei einem schweren Sturz einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche und eine Lungenverletzung, die Tour de France verpasste er und erkrankte an COVID-19.

"Er hat mehr Krankenhäuser als Rennen gesehen", sagte Teammanager Patrick Lefevere, der Alaphilippe gerne für die Lombardei-Rundfahrt (ab 8. Oktober) gemeldet hätte. Doch der Weltmeister von 2020 und 2021 will bei der Straßen-WM in Wollongong im Bundesstaat New South Wales versuchen, um den Hattrick zu fahren.