Alaphilippe erneut Straßenrad-Weltmeister - Politt chancenlos

Der französische Radstar Julian Alaphilippe hat sich wie im Vorjahr den Titel des Straßen-Weltmeisters geholt.

Der 29-Jährige setzte sich am Sonntag bei den Titelkämpfen in Flandern nach 267,7 Kilometern von Antwerpen nach Löwen vor dem Niederländer Dylan van Baarle und dem Dänen Michael Valgren durch. Die deutschen Radprofis um Kapitän Nils Politt gingen auf dem hügeligen Klassikerkurs mit vielen giftigen Anstiegen erwartungsgemäß leer aus. Politt präsentierte sich zwar angriffslustig, kam aber nicht unter die besten Zehn. Klassikerspezialist John Degenkolb schied nach einem Sturz aus.



Alaphilippe hatte sich bereits im Vorjahr bei der WM im italienischen Imola durchgesetzt. Erneut siegte er nach einer beherzten Attacke als Solist und durchkreuzte damit die Hoffnungen der Gastgeber auf einen Heimsieg. Im radsportverrückten Belgien strömten am Sonntag hunderttausende Fans an die Straßen, um das wichtigste Rennen der WM-Woche zu verfolgen.



Das deutsche Team beendet die Titelkämpfe mit einer Goldmedaille im Zeitfahr-Mixed und zwei Bronzemedaillen im Juniorenbereich. Die nächsten Titelkämpfe finden 2022 in Wollongong in Australien statt.