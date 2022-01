Alabama entthront: Georgia gewinnt College-Meisterschaft

Das Football-Team der Georgia Bulldogs hat die US-amerikanische College-Meisterschaft gewonnen und eine 41 Jahre währende Durststrecke beendet. Im Finale besiegte das Team überraschend den Dauersieger Alabama Crimson Tide.

Nicht nur angesichts der Alabama-Dominanz in der jüngeren Vergangenheit (sechs Titel in den vergangenen zwölf Jahren) war Georgia als Außenseiter in die Partie gegangen. Erst im vergangenen Jahr hatte die Crimson Tide mit dem heutigen NFL-Quarterback Mac Jones (New England Patriots) die Trophähe geholt.

Im Finale in Indianapolis am Montagabend (Ortszeit) dominierten lange Zeit die beiden Abwehrreihen, der erste Touchdown der Partie durch Georgias Running Back Zamir White, der gleichzeitig für die erste Führung der Bulldogs sorgte, ließ bis zum Ende des dritten Viertels auf sich warten.

Das Schlussviertel bot dafür dann reichlich Spektakel und insgesamt ganze 30 Punkte: Zunächst drehte Alabama den Rückstand und führte mit 18:13, ehe Georgia-Quarterback Stetson Bennett mit einem 40-Yard-Touchdown auf Wide Receiver Adonai Mitchell für das Play des Spiels sorgte. Kurz darauf erhöhte Bennett mit einem weiteren Touchdown, sodass Alabama nur noch ein letzter Drive zum möglichen Ausgleich blieb. Quarterback Bryce Young warf allerdings die entscheidende Interception, die Bulldogs-Corner Keele Ringo zum 33:18-Endstand zurücktrug.

Der Sieg bedeutet die erste College-Meisterschaft für Georgia seit 1980. Insgesamt ist es der dritte Titel der Geschichte.