Alaba will sich mit Nationalteam "weiter verbessern"

Der verletzte David Alaba war die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele zum Zuschauen verdammt. Die Freude über die fixierte Teilnahme hat das aber nicht getrübt.

Österreichs Nationalteam hat sich zum dritten Mal in Folge für eine Europameisterschaft qualifiziert. Hat man den ersten Matchball am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Belgien (2:3) noch vergeben, konnte sich die Mannschaft von Ralf Rangnick in Baku mit einem Sieg gegen Aserbaidschan die Teilnahme an der EURO in Deutschland sichern.

Dabei musste Österreich in den letzten beiden Spielen auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Einer davon war Kapitän David Alaba. Der 31-Jährige fällt derzeit verletzt aus, beim Spiel gegen Belgien war er im Stadion, die Partie gegen Aserbaidschan verfolgte er vor dem Fernseher. "Ich bin richtig stolz auf das Team. Es war für mich sehr bitter, den Jungs in den letzten beiden Partien nicht helfen zu können. Ich habe das Spiel gestern in Madrid vor dem Bildschirm natürlich verfolgt, Daumen gedrückt und mich nach dem Schlusspfiff umso mehr gefreut", so Alaba.

Der Verteidiger von Real Madrid ist von der Stärke der Nationalmannschaft überzeugt und sieht sein Team noch lange nicht am Zenit. "Wir sind alle richtig happy und die Vorfreude auf die EM ist riesig. Bis dahin werden wir uns top vorbereiten, wollen uns weiter verbessern. Wir selbst wissen, welche Qualität wir innerhalb unseres Teams haben. Das wollen wir bei einem großen Turnier wieder unter Beweis stellen."

Österreich ist der zweite Platz in der EM-Qualifikationsgruppe F nicht mehr zu nehmen, die Chancen auf Platz eins sind gering, aber theoretisch noch möglich. Im letzten Spiel trifft die Mannschaft von Ralf Rangnick am 16. November (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts auf Estland.