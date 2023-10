Alaba und Posch fallen in EM-Qualifikation aus

David Alaba und Stefan Posch werden Österreich im EM-Qualifikationsdoppel gegen Belgien und Aserbaidschan nicht zur Verfügung stehen. Nachnominiert wurde Junior Adamu.

Bittere Nachrichten für das österreichische Nationalteam: David Alaba und Stefan Posch werden der Elf von Ralf Rangnick in der EM-Qualifikation gegen Belgien (Freitag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und Aserbaidschan (Montag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der ÖFB am Montag in einer Aussendung mit.

Während Alaba aufgrund einer Adduktorenverletzung ausfällt, muss Posch wegen Problemen am rechten Oberschenkel passen. Neben Marko Arnautovic (Muskelverletzung), Phillipp Mwene (Knie) und Karim Onisiwo (Hüftbeuger) fehlen der ÖFB-Elf somit zwei weitere Schlüsselspieler. Fragezeichen stehen auch hinter möglichen Einsätzen von Marcel Sabitzer (Adduktoren) und Michael Gregoritsch (Wade). Profiteur der Verletzungssorgen bei Österreich ist Junior Adamu, der am Montag von Rangnick nachnominiert wurde.

Österreich fehlen in Gruppe F noch zwei Punkte auf die Teilnahme an der EM-Endrunde in Deutschland. Den ersten Anlauf unternimmt die ÖFB-Elf am Freitag im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Belgien. Das Match gegen die Mannschaft von Domenico Tedesco im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist seit Monaten ausverkauft.