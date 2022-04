Alaba über den Faktor Guardiola - und Reals besondere Qualität in dieser Saison

Bei Real Madrids rasanter 3:4-Niederlage im Champions-League-Halbfinale bei ManCity musste David Alaba bereits zur Pause ausgewechselt werden. Für das Rückspiel gegen einen alten Bekannten gibt der Abwehrchef sein Team noch nicht auf - auch aufgrund eines "unfassbaren" Mitspielers.

Konnte nur eine Hälfte lang Anweisungen geben: David Alaba. DeFodi Images via Getty Images

Eine Augenweide für neutrale Zuschauer und vor allem für die, die es mit Manchester City halten: Das 4:3 zwischen den Skyblues und Real Madrid im Halbfinale der Königsklasse begeisterte. Von Ekstase war im Gesicht von David Alaba nach Abpfiff jedoch keine Spur. Kein Wunder, hatte sich seine Mannschaft phasenweise regelrecht überrollen lassen. Zudem musste der bereits angeschlagene Abwehrchef der Königlichen nach 45 Minuten verletzt vom Feld.

Alaba enttäuscht - aber nicht verwundert

"Es ging schon mal besser", gab der enttäuschte Ex-Münchner am Mikrofon von "Prime Video" knapp seinen Gemütszustand an. Und analysierte vielsagend: "Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht."

Vor allem zu Beginn der ersten Hälfte wirkten die Madrilenen überfordert von der schieren Intensität der Hausherren. City spielte Real an die Wand. Der Grund? "Ich glaube, ein großer Vorteil ist der Trainer, den sie haben", meinte Alaba in Richtung Pep Guardiola, unter dem er während dessen Bayern-Zeit zwischen 2013 und 2016 selbst Spieler war. "Das kenne ich sehr gut."

Entschieden sei für den 29-Jährigen aber nichts: "Wir sind trotzdem noch am Leben", beschwört Alaba für das Rückspiel in acht Tagen, am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), im Bernabeu. "Das ist uns natürlich bewusst."

Das ist eine Qualität, die uns vielleicht auch ein Stück weit auszeichnet diese Saison. David Alaba

Die Gründe liegen auf der Hand. In der Königsklasse konnte ein bereits abgeschriebenes Real Madrid zunächst gegen Paris St. Germain im Achtelfinale und eine Runde später gegen den FC Chelsea das Ausscheiden gleich zweimal abwenden und durch spektakuläre Comebacks doch noch weiterkommen. "Das ist eine Qualität, die uns vielleicht auch ein Stück weit auszeichnet diese Saison", so Alaba.

"Unfassbarer" Benzema

Und dann gibt es noch einen gewissen Karim Benzema. Der Franzose, momentan in der Form seines Lebens und mit 14 Treffern Toptorjäger in der Königsklasse, glänzte auch in Manchester. Mit seiner Direktabnahme zum zwischenzeitlichem 1:2 und dem genialen Elfmeter-Chip zum 3:4 trug er maßgeblich dazu bei, dass das Rückspiel nicht unlösbar für Madrid scheint.

"Unfassbar", beschrieb Alaba seinen Mitspieler, der in dieser Saison bereits neun Tore in der K.-o.-Runde auf dem Konto hat (der Rekord liegt bei zehn von Ex-Madrilene Cristiano Ronaldo). Es sei "schwierig, Worte zu finden" für die Brillanz des Stürmers - die es wohl auch in acht Tagen braucht.