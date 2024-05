Alaba fehlt Real im Champions-League-Schlager bei Napoli

David Alaba steht Real Madrid aufgrund einer leichten Adduktorenverletzung im Champions-League-Spiel beim italienischen Meister Napoli nicht zur Verfügung.

David Alaba muss in Neapel passen. IMAGO/Shutterstock

Die beiden österreichischen Stars David Alaba und Marko Arnautovic sind verletzungsbedingt nur Zuschauer, wenn ihre Klubs am Dienstag in der Champions-League gefordert sind. Real Madrid gastiert im Schlager des Tages ohne ÖFB-Teamkapitän Alaba beim SSC Napoli. Ohne Arnautovic kämpft Inter Mailand im Heimspiel gegen Benfica Lissabon um den ersten Sieg in der Salzburg-Gruppe D.

Napoli ist nach einem bescheidenen Saisonstart für das Duell des italienischen mit dem spanischen Meister rechtzeitig in Form gekommen. Nach sechs Punkten und acht Treffern in den jüngsten zwei Spielen ist die Mannschaft von Rudi Garcia auf Rang drei der Serie A geklettert. Mit Heimvorteil im Stadio Diego Maradona hoffen die Süditaliener, endlich auch Real bezwingen zu können. In bisher vier Duellen steht lediglich ein Remis zu Buche.

Alaba-Comeback am Wochenende?

Bei Real wird Abwehrchef Alaba noch fehlen, allerdings hofft Trainer Carlo Ancelotti, dass der Wiener am Wochenende in der nationalen Meisterschaft gegen Osasuna wieder dabei sein kann. Ein Untersuchung am Freitag hat ergeben, dass sich Alaba im Spiel gegen Las Palmas keine schwere Adduktorenverletzung zugezogen hat.

Arnautovic muss dagegen noch länger pausieren, der Stürmer laboriert an einer mittelschweren Muskelverletzung im linken Oberschenkel und kann wohl erst Ende November wieder ins Geschehen eingreifen. Ohne den ÖFB-Star will Inter die Revanchegelüste von Benfica stoppen: Auf dem Weg ins Endspiel der vergangenen Saison haben die Italiener Benfica im Viertelfinale ausgeschaltet und sind zu Hause gegen portugiesische Klubs noch ohne Niederlage (zehn Siege, zwei Remis). Benfica hat zum Auftakt das Heimspiel gegen Salzburg 0:2 verloren.