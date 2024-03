Alaba bei der EM? Operateur hegt Zweifel

Wird David Alaba für die EM in Deutschland rechtzeitig fit? Sein Operateur Dr. Christian Fink glaubt eher nicht daran.

Nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss befindet sich David Alaba in einem Wettlauf gegen die Zeit. Der Defensivmann von Real Madrid arbeitet in der spanischen Hauptstadt gerade intensiv an seinem Comeback und möchte die Europameisterschaft in Deutschland laut Österreichs Teamchef Ralf Rangnick "unbedingt spielen". Doch auch der 65-jährige Deutsche hegte bei einer Pressekonferenz am Montag Zweifel, ob Alaba für die Endrunde tatsächlich rechtzeitig fit werden kann.

Alabas Knie-Operateur Dr. Christian Fink glaubt eher nicht an eine EM-Teilnahme seines Patienten, da das Kreuzband mindestens sechs, aber eher neun Monate benötige, bis es wieder diese Rissfestigkeit habe. "Diese Monate ab diesem sechsten Monat sind eben sehr wichtig, da sie das Wiederverletzungsrisiko vermindern. Es gibt biologische Grenzen und wenn man diese unterschreitet, dann ist es ein bewusstes Eingehen von Risiken und ich glaube nicht, dass ein Fußballer, der noch viele Jahre spielen will, so ein Risiko eingehen wird", erklärte der renommierte Kniechirurg bei ServusTV.

Ihr erstes EM-Spiel gegen Frankreich absolvieren die Österreicher am 17. Juni gegen Frankreich. Die Verletzung erlitt Alaba am 17. Dezember, also exakt sechs Monate vor der Auftaktpartie. Mit Marko Arnautovic plagen zudem einen weiteren Superstar der ÖFB-Elf Verletzunssorgen. Der Inter-Legionär laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel, seine Teilnahme an der Europameisterschaft ist jedoch nicht in Gefahr.