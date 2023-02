Mit Viererpack zum Jubiläum: Cristiano Ronaldo erreicht nächsten Meilenstein

Cristiano Ronaldo führte nicht nur Al-Nasr mit seinem Viererpack gegen Al-Wehda zum Sieg, sondern knackte mit dem 1:0 den nächsten Meilenstein.

Cristiano Ronaldo hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Der 38-Jährige erzielte beim 4:0 gegen Al-Wehda alle Tore für seinen neuen Klub Al-Nasr und knackte gleich mit seinem Führungstreffer die Marke von 500 Ligatoren.

Das 1:0 war auch gleichzeitig sein erster Treffer aus dem Spiel heraus für Al-Nasr (bei seinem Tordebüt am vergangenen Freitag hatte er in der Nachspielzeit per Elfmeter getroffen): Nach einem Anspiel von Abdulrahman Gharib drehte sich CR7 links im Strafraum auf und schoss trocken in die rechte Ecke.

CR7 traf am häufigsten in La Liga

Anschließend traf er am Donnerstag noch mit seinem stärken Rechten, zeigte sich vom Punkt kaltschnäuzig und staubte abschließend im zweiten Versuch ab. Mit dem Viererpack stockte er sein Torekonto in der saudi-arabischen Liga auf fünf Treffer auf und steht nun ligenübergreifend bei 503 Toren.

Am treffsichersten zeigte sich CR7 in La Liga. Im spanischen Oberhaus traf er häufiger als er spielte: In 292 Partien gelangen ihm 311 Tore. Des Weiteren knackte der Portugiese in der Premier League die 100-Tore-Marke und erzielte in 236 Spielen 103 Treffer. Dazu kommen 81 Tore in der Serie A sowie drei Treffer für seinen Jugendverein Sporting in der portugiesischen Liga.