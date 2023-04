Pokalaus im Halbfinale: Ronaldo droht titellose Saison

Cristiano Ronaldo und sein Klub Al-Nasr stecken in der Krise. Auch der Pokalfinaleinzug gelang nicht.

Cristiano Ronaldo und Al-Nasr blieb der Einzug ins Pokalfinale verwehrt. AFP via Getty Images

Cristiano Ronaldo droht mit Al-Nasr eine titellose Saison. Durch das 0:1 (0:1) gegen den abstiegsbedrohten Ligarivalen Al-Wahda verpassten CR7 & Co. das Pokal-Endspiel in Saudi-Arabien. Besonders bitter: Al-Nasr spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Al-Hafith (53.) lange Zeit in Überzahl.

Das einzige Tor gelang den Gästen aus Mekka bereits in der 23. Minute durch den französischen Sommer-Neuzugang Jean-David Beauguel. Der 1,96-Meter-Hüne spielte vor seinem Wechsel auf die Arabische Halbinsel viele Jahre in Tschechien, zuletzt bei Viktoria Pilsen. Im Finale des King's Cup trifft er mit seinen Teamkollegen nun auf Al-Hilal Riad.

Ronaldo, der bis 2025 bei Al-Nasr angeheuert hat und in diesem Zeitraum rund 500 Millionen Euro Gehalt kassieren soll, verließ den Platz sichtlich niedergeschlagen und kopfschüttelnd. Seit drei Spielen wartet der fünfmalige Weltfußballer wie sein gesamtes Team auf einen Torerfolg. Zuletzt war CR7 auch durch eine mit der Gelben Karte bestrafte "Wrestling-Einlage" aufgefallen (siehe Video unten).

Pleite schon im Supercup

Bereits im Supercup hatte Al-Nasr den Titel verpasst, in der Liga steht aktuell nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen lediglich Rang zwei in den Büchern. Der Rückstand auf Al-Ittihad, das ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt bei sechs ausstehenden Partien drei Punkte.

"In Europa ist mein Job erledigt. Ich habe alles gewonnen, ich habe für die größten Klubs gespielt. Jetzt habe ich eine neue Mission in Asien", hatte der frühere Topstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin bei seiner Vorstellung Anfang Januar erklärt.

Al-Nassr hatte Mitte April seinen französischen Trainer Rudi Garcia entlassen, unter Nachfolger Dinko Jelicic kassierte der Klub aus der Hauptstadt Riad zwei Niederlagen.