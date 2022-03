Al-Khelaifi und Leonardo sollen Referee Makkelie bedrängt haben

Nach dem 1:3 in Madrid sollen PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo für einen Eklat gesorgt haben. Laut spanischen Medien bedrängten sie den Schiedsrichter, Al-Khelaifi bedrohte zudem einen Real-Vereinsmitarbeiter.

Al-Khelaifi und Leonardo sollen nach der 1:3-Niederlage, die das Champions-League-Aus für PSG bedeutete, versucht haben, in die verschlossene Schiedsrichterkabine zu gelangen. Andere Medien berichten sogar darüber, dass sie in die Kabine eingedrungen wären und Referee Danny Makkelie bedrängt hätten. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bislang nicht bestätigte Informationen.

Ein Real-Mitarbeiter soll die Szenen gefilmt haben. Wie unter anderem die "Marca" berichtet, die sich auf Klubangaben beruft, habe Al-Khelaifi dem Mitarbeiter "Ich bringe dich um" zugerufen, ehe der PSG-Boss von seinen eigenen Bodyguards gestoppt werden musste. Leonardo forderte, dass das Handyvideo gelöscht wird.

Bereits in der Schlussphase der Partie im Bernabeu sollen die beiden die Beherrschung verloren haben. "In den letzten Minuten des Spiels begann er mit Rufen und Gesten zu zeigen, was Minuten später passieren würde", hieß es bei der "Marca" über Al-Khelaifi. Auch Beschwichtigungsversuche von Real-Funktionär Emilio Butragueno blieben wirkungslos. Al-Khelaifi habe vor den Vorfällen in der Kabine "bereits alles gebrochen, was als Mindestverhaltensregeln in einer Box galt".

Stein des Anstoßes war der Madrids Treffer zum 1:1, PSG monierte im Vorfeld ein Foul des Dreifachtorschützen Karim Benzema an PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma. Makkelie ließ den Treffer jedoch zählen. Leonardo bewertete die Situation bei "Canal+" als "klares Foul. (...) Es ist eindeutig, es ist ein Fehler." Coach Mauricio Pochettino pflichtete bei: "Es ist ein Fehler, der alles geändert hat."