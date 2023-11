Al-Khelaifi über Real-Mitteilung zu Mbappé: "Habe sie nicht gesehen"

Wechselt Kylian Mbappé im Sommer zu Real Madrid? Die Königlichen haben Verhandlungen jüngst dementiert. Nun meldet sich PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi zu Wort.

Real Madrid war die Gerüchte offensichtlich leid. So sehr, dass die Königlichen am Wochenende sogar eine offizielle Meldung in der Causa Kylian Mbappé herausgaben. Darin wiesen sie Berichte zurück, dass der Klub bereits mit dem Angreifer verhandle und betonte, "dass diese Informationen völlig falsch sind und dass keine derartigen Verhandlungen stattgefunden haben mit einem Spieler, der zu PSG gehört". Punkt.

Real wäre laut den Regularien erst ein halbes Jahr vor Vertragsende zu Gesprächen berechtigt, ohne den Klub vorher informieren zu müssen. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft am 30. Juni 2024 aus, lange muss Madrid sich also nicht mehr gedulden.

Nasser Al-Khelaifi will von dem Thema nichts wissen - und darüber angeblich auch nichts gelesen haben. "Ich habe die Erklärung nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Wir konzentrieren uns auf uns selbst, nicht auf andere", sagte der PSG-Präsident im Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

Der Frage nach einer möglichen Vertragsverlängerung wich er aus und setzte einmal mehr zu einer Lobeshymne auf Mbappé an. "Das Gute ist, dass sich alle im Verein auf den Fußball konzentrieren. Ich glaube, die Leute werden manchmal immun gegen seine Leistungen - wie viele Spieler haben in zwei Weltmeisterschaftsendrunden gespielt und in einer davon einen Hattrick erzielt?", fragte Al-Khelaifi. Mbappé sei "der beste Spieler der Welt" und habe auch einen sehr positiven Einfluss auf alle jungen Spieler. "Er hilft uns, unser künftiges Erbe aufzubauen."

"Evolution statt Revolution"

PSG präsentiert sich seit dieser Saison in neuem Gewand. Luis Enrique ersetzte Trainer Christophe Galtier, Leistungsträger wie Neymar oder Lionel Messi verließen Paris, elf neue Spieler heuerten an der Seine an. Dazu errichtete PSG ein neues Trainingszentrum. "Ich würde es Evolution nennen, nicht Revolution", sagte Al-Khelaifi. "Wenn man neue Grundlagen schafft, braucht man natürlich Zeit, Entschlossenheit, Geduld und Ausdauer. Ein Projekt baut auf einem Plan auf, nicht auf dem Ergebnis von ein oder zwei Spielen", sagte er. Die neue Philosophie basiere auf dem "Kollektiv, das basiert auf Langfristigkeit und nicht auf Überreaktion".

Ob Mbappé dem PSG-Projekt noch langfristig angehört, darf allerdings bezweifelt werden. Nachdem er eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte, wurde er sogar kurzzeitig aus dem Kader verbannt, doch auch das bewog ihn nicht zu einem Umdenken. In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf zehn Ligatore in zehn Spielen und zwei Treffer in der Champions League. Am heutigen Dienstag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker.de) ist PSG bei Milan gefordert.