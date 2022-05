Al-Khelaifi schießt zurück: "La Liga ist nicht mehr so stark"

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hat sich zur Kritik von La-Liga-Präsident Javier Tebas geäußert - und eine Spitze in Richtung Spanien abgefeuert.

Auf der offiziellen Pressekonferenz zur Vertragsverlängerung Mbappés am Montagnachmittag wurde Al-Khelaifi auch zu Tebas' Statement befragt, das ihn als "eine Gefahr für den europäischen Fußball" bezeichnet und rechtliche Schritte gegen die Vertragsverlängerung angekündigt hatte.

Zunächst lächelte der Funktionär die Frage noch weg. "Das muss unser Liga-Präsident beantworten", sagte Al-Khelaifi zunächst, konnte sich eine kleine Spitze in Richtung Spanien dann aber doch nicht verkneifen. "Ich will bei den positiven Dingen bleiben. Vielleicht ist es ja auch einfach nur gut für die Ligue 1, dass sie etwas besser macht als La Liga", sagte er. "La Liga ist nicht mehr so stark wie vor drei oder vier Jahren."

Er habe "Respekt vor allen Vereinen, aber wir fordern das auch". Auf die Journalisten-Frage werde er "nicht weiter eingehen, weil es mich nicht interessiert. Wir haben den besten Spieler der Welt für drei weitere Jahre unter Vertrag, und was andere Leute sagen, ist nicht mein Problem."