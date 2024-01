Al-Khelaifi kontert Messi-Kritik: "Man spricht, wenn man da ist"

In einem großen Interview mit "RMC Sport" hat PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi zum großen Rundumschlag ausgeholt - und dabei auch Lionel Messi direkt adressiert.

Wirklich im Guten sind Lionel Messi und Paris Saint-Germain nicht auseinandergegangen. Das hat zumindest der argentinische Weltmeister von 2022 in der jüngeren Vergangenheit häufiger öffentlich betont. Beispielsweise monierte Messi im September 2023, dass er "der einzige Spieler der Weltmeisterschaft" gewesen sei, "der bei seinem Klub keine Anerkennung bekommen hat". Nach dem Final-Erfolg gegen Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen) sei ihm nicht ausreichend gehuldigt worden.

Nur eines mehrerer Beispiele. Die Antwort von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi, der bei "RMC Sport" am Dienstag zum verbalen Rundumschlag ausholte, war unmissverständlich. "Ich habe großen Respekt vor ihm, aber wenn jemand nach seinem Abgang schlecht über Paris Saint-Germain redet, ist das nicht in Ordnung. Das ist kein Respekt", stellte der 50-Jährige in Richtung des neuen Superstars von Inter Miami klar. "Er ist kein schlechter Junge, aber ich mag das nicht. Ich sage das nicht nur für ihn, sondern für alle. Man redet, wenn man da ist, nicht wenn man weg ist. Das ist nicht unser Stil."

Wir brauchen keine Stars mehr. Nasser Al-Khelaifi

Dabei spielte Al-Khelaifi sicherlich auch auf Neymar an. Der Brasilianer hatte - ebenfalls im vergangenen September - erklärt, dass er gemeinsam mit Messi bei PSG "durch die Hölle gegangen" sei. Messi habe PSG "in einer Weise verlassen müssen, die er nicht verdient hat". Phasenweise war der Argentinier von den eigenen Fans ausgebuht worden.

Die fehlende Dankbarkeit der Superstars ist Al-Khelaifi offenbar ein Dorn im Auge. Vielleicht auch deswegen strebt er nach Transfers wie denen von Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Messi oder Kylian Mbappé, den er weiter unbedingt halten will, einen bewussten Kurswechsel an. Das gesteht der katarische Geschäftsmann offen ein: "Wir brauchen keine Stars mehr. Wir brauchen Spieler, die unser Trikot respektieren, die den Verein respektieren und die alles für das Wappen von Paris Saint-Germain geben."