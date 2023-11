Al-Ittihad entlässt Nuno Espirito Santo

Der saudi-arabische Verein Al-Ittihad verkündete am Dienstagabend das Ende des Vertragsverhältnisses mit Cheftrainer Nuno Espirito Santo. Nach "einer umfassenden technischen Auswertung" und zuletzt zwei Niederlagen in Serie übernimmt Assistenztrainer Hassan Khalifa ab sofort das Amt des Portugiesen. Der 49-Jährige, ehemalige Spurs-Coach, stand seit Juli 2022 an der Seitenlinie bei Al-Ittihad und gewann in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Saudi Professional League. Momentan liegt der Klub von Benzema, Kanté und Co. nur auf Platz sechs mit elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Al-Hilal.