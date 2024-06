Zweite Saison ohne Titel: CR7 mit Tränen nach verlorenem Pokalfinale

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr bleiben auch nach zwei gemeinsamen Spielzeiten ohne Titel. Die letzte Hoffnung wurde im Finale des King Cup of Champions auf dramatische Weise zunichte gemacht. Danach flossen beim Weltstar die Tränen.

Individuell lief es für den mittlerweile 39-jährigen Cristiano Ronaldo in dieser Saison eigentlich mehr als ordentlich, in 31 Liga-Spielen traf er 35-mal und ist damit der erfolgreichste Torschütze in einer Saison in Saudi-Arabien überhaupt. Zudem ist er damit der erste Spieler, der in vier verschiedenen Ländern Torschützenkönig wurde. "Ich verfolge keine Rekorde, die Rekorde verfolgen mich", hatte der Portugiese deshalb jüngst auf der Plattform X mal wieder zu Protokoll gegeben.

Ich verfolge keine Rekorde, die Rekorde verfolgen mich. Cristiano Ronaldo via "X"

Doch alles läuft in seiner neuen Heimat Saudi-Arabien, in die es den 206-maligen portugiesischen Nationalspieler im Januar 2023 gezogen hat, noch nicht rund. Im vergangenen Jahr hatte er sich in der Meisterschaft mit seinem Team Al-Ittihad geschlagen geben müssen, dieses Jahr war dann Pokalsieger Al-Hilal ganz klar eine Nummer zu groß.

Al-Hilal als Endstation

Und da CR7 mit Al-Nassr auch in der asiatischen Champions League denkbar knapp gescheitert ist und damit auch die Klub-WM verpassen wird, lag der volle Fokus auf dem Finale des Kings Cup, des Königspokals. Gegner war Meister Al-Hilal.

Mit diesem hatte Cristiano Ronaldo noch eine Rechnung offen, war er im April im Halbfinale des saudi-arabischen Supercups nach einem Ellbogenschlag gegen Al-Hilal noch vom Platz geflogen. Sein Team hatte anschließend verloren (1:2).

Drei Rote Karten, Drama im Elfmeterschießen - CR7 unter Tränen vom Platz geführt

Nun also sollte die Revanche folgen, hitzig ging es auch im Finale des Königspokals zu: Allein in der ersten Hälfte gab es insgesamt sechs Gelbe Karten, im zweiten Durchgang kamen drei Platzverweise für David Ospina, Ali Al-Bulaihi und Kalidou Koulibaly hinzu. Cristiano Ronaldo hatte Pech, als er mit einem spektakulären Fallrückzieher nur den Pfosten traf.

Mit einem 1:1 und numerischer Überzahl für CR7 und sein Team ging es hinein in eine Verlängerung ohne Tore. Im Elfmeterschießen verwandelte der Portugiese als zweiter Schütze zwar souverän, da insgesamt drei seiner Mitspieler verschossen, ging der Pokal aber erneut an Al-Hilal.

Das bedeutet auch, dass Cristiano Ronaldo im zweiten Jahr in Folge in Saudi-Arabien ohne einen einzigen Titel bleibt. Nach dem Abpfiff flossen daher beim Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, der im Sommer an seiner sechsten Europameisterschaft teilnehmen wird, die Tränen. Gestützt von Betreuern verließ CR7 das Feld.