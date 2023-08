Doppelpack CR7 und Knieverletzung: Al-Nassr holt den Arab Club Champions Cup

Zwei Tore von Cristiano Ronaldo haben Al-Nassr zum Titelgewinn im Arab Club Champions Cup geführt.

Mit Cristiano Ronaldo und den prominenten Neuzugängen Sadio Mané und Marcelo Brozovic in der Startformation ging Al-Nassr in dieses Finale im King Fahd City Stadium in Ta'if. Nach torloser erster Hälfte nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Al-Hilal ging durch den Brasilianer Michael in Führung, Abdulelah al-Amri (71.) sah im CR7-Team im weiteren Verlauf die Rote Karte. Al-Nassr hatte zu diesem Zeitpunkt denkbar schlechte Karten.

Aber einen Cristiano Ronaldo in seinen Reihen. Der Portugiese erzielte drei Minuten nach dem Platzverweis das 1:1 - und Al-Nassr rettete sich mit einem Mann weniger in die Verlängerung.

Erster Titel für CR7 bei Al-Nassr - Wie schwer ist die Knieverletzung?

Dort schnürte Ronaldo per Kopfballtor den Doppelpack (98.), den Rest der Spielzeit überstand Al-Nassr unbeschadet - obwohl Ronaldo offensichtlich mit einer Knieverletzung wenige Minuten vor Schluss vom Platz gefahren werden musste - und freute sich anschließend über den ersten Titelgewinn von Matchwinner CR7 in Diensten des saudischen Arbeitgebers. Dabei mischte der Superstar schon wieder eifrig mit.

Am Arab Club Champions Cup, der seit den 1980er Jahren ausgetragen wird, nahmen insgesamt 16 Mannschaften aus dem arabischen Raum teil. Al-Nassr hatte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Al-Shorta Bagdad mit 1:0 durchgesetzt. Al-Hilal war nach einem 3:1 über den ebenfalls in Saudi-Arabien beheimateten Klub Al-Shabab ins Finale eingezogen.

Ligastart mit Firmino-Dreierpack

Die Saudi Professional League, in der Al-Nassr beheimatet ist, startete am Freitagabend übrigens in die neue Saison. Beim 3:1-Auftaktsieg Al-Ahlis über Al-Hazem traf Stareinkauf Roberto Firmino für die von Matthias Jaissle trainierten Gastgeber gleich dreimal.

Al-Nassr steigt am Montag auswärts bei Al-Ettifaq in die Punkterunde ein.

Lesen Sie auch zum Ligastart in Saudi-Arabien:

Viele Neue, viele Zweifel: Kommentar zum Start der Saudi Pro League