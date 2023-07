Al-Hilal bricht für Malcom die Rekordsumme zweier Ligen

In der schwerreichen Liga Saudi-Arabiens bestimmt Al-Hilal gerade die Schlagzeilen: Am Mittwochabend sorgte der Klub mit dem Transfer von Malcom (26) für eine Rekordsumme in gleich zwei Ligen.

Al-Hilal ist gerade in aller Munde. Nicht etwa nur, weil der Verein aus Saudi-Arabien in diesem Sommer bereits Ruben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) und Kalidou Koulibaly (FC Chelsea) in die bis dato recht unbekannte Liga gelockt hat. Al-Hilal sorgte mit seinem 300-Millionen-Euro-Angebot für den bei PSG ausgebooteten Kylian Mbappé für einen regelrechten Paukenschlag. Sogar NBA-Stars wie LeBron James oder Giannis Antetokounmpo boten sich angesichts der aberwitzigen Summen dieser Offerte scherzhaft bei Al-Hilal an.

Auch wenn Mbappé nach neuesten Information von "L'Equipe" erst gar nicht mit dem Klub Gespräche aufnehmen will, arbeitet dieser weiter an der möglichst glanzvollen Zukunft des Vereins. Wie Al-Hilal am Mittwochabend mitteilte, ist Malcom der vierte prominente Neuzugang dieses Sommers. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge fließen 60 Millionen Euro für den Brasilianer an Zenit St. Petersburg, wo der Offensivspieler noch bis Sommer 2027 gebunden war.

Damit bricht Al-Hilal gleich zwei Rekorde: Nie gab es in Saudi-Arabien einen teureren Transfer - und nie in der russischen Liga. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterzeichnete Malcom einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027. Die Vertragsunterzeichnung fand stilecht im exklusiven Four Seasons Hotel George V. in Paris statt. Im Januar 2016 hatte der zweimalige brasilianische Nationalspieler seine Heimat verlassen, um bei Bordeaux durchzustarten. Nur zwei Jahre später stand er unmittelbar vor einem Wechsel zur Roma - um dann urplötzlich in Barcelona zu unterschreiben. Seit 2019 kickte Malcom in Russland.

Klub lockt Verratti mit lukrativem Dreijahresvertrag

Und Malcom soll längst nicht der letzte Profi sein, den Al-Hilal in diesem Sommer von seinem Projekt überzeugen kann. Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Mittwochabend exklusiv meldete, befindet sich Al-Hilal bereits kurz vor einer Einigung mit dem Pariser Mittelfeld-Antreiber Marco Verratti. Dem 55-maligen italienischen Nationalspieler (drei Tore) wurde offenbar ein Dreijahresvertrag bis 2026 unterbreitet. Seit Juli 2012 kickt er in der Ligue 1 für PSG und würde mit 30 Jahren nun nochmal einen finanziell äußerst lukrativen Kontrakt unterschreiben.