Nach Abseitstreffer, Fehlschuss und Lattenknaller: Erstes Tor für Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat sein erstes Tor für den saudi-arabischen Klub Al-Nasr erzielt. Per Elfmeter rettete der 37-Jährige in der Nachspielzeit einen Zähler.

Bis Ronaldo erstmals für seinen neuen Klub jubeln durfte, dauerte es auch am Freitagabend eine ganze Weile. Im Duell des Spitzenreiters beim Tabellensechsten Al-Fateh musste der Portugiese zuvor einige Enttäuschungen verdauen.

Abseits, Riesenchance und Lattenknaller

In der 24. Minute erzielte er per Flachschuss mit links den vermeintlichen Ausgleich zum 1:1, nachdem der frühere LaLiga-Profi Tello (Real Betis, FC Barcelona) die Gastgeber in Front geschossen hatte. Pech für Ronaldo, dass er im Abseits stand, was er angesichts seiner Reklamationen nicht wahrhaben wollte. Dabei war die Abseitsstellung deutlich zu sehen und damit unstrittig.

In der 35. Minute ließ er eine Riesenchance aus, als er den Ball nach einem zurückprallenden Pfostenschuss leicht in Rücklage aus acht Metern weit drüberschoss. Wieder wäre es der Ausgleich gewesen, den dann allerdings Talisca noch kurz vor der Pause für Al-Nasr erzielen konnte (42.). Und fast hätte Ronaldo sein Team noch vor dem Seitenwechsel in Führung gebracht, doch diesmal hatte er bei seinem Linksschuss aus elf Metern Pech, denn die Kugel klatschte an die Latte.

Ronaldo verhindert zweite Niederlage - Talisca überreicht Ball demütig

Nachdem der Algerier Bendebka Al-Fateh abermals in Front gebracht hatte (58.), drohte Al-Nasr die zweite Saisonniederlage. Doch drei Minuten in der Nachspielzeit kam doch noch der große Auftritt von Ronaldo: Elfmeter, der übliche Anlauf, doch im Vergleich zu seinen raketenartigen Strafstößen, wie man sie von seinen Stationen in Europas Topligen kannte, wählte der 37-Jährige eine etwas sanftere Variante - souverän verwandelt war der Elfmeter letztlich trotzdem mit einem Chip in die Tormitte.

Pikantes Detail: Vor der Ausführung hatte der standesgemäße Elfmeterschütze Talisca dem neuen Al-Nasr-Kapitän den Ball überlassen - und so auf seinen möglichen Doppelpack verzichtet.

Als der Ball zum 2:2 in der 93. Minute im Netz zappelte, sprintete Ronaldo eilig ins Tor, um den Ball schnellstmöglich zum Anstoßpunkt zurückzubringen - sein Siegeswille scheint weiterhin ungebrochen zu sein. Doch unter dem Strich musste er bei seiner Torpremiere mit einem Punkt leben, der aber immerhin dafür sorgte, dass Al-Nasr wieder die Tabellenführung mit dem nun punktgleichen Al-Shabab (ein Spiel mehr auf dem Konto) übernahm.