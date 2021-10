Gegner deklassiert: Magdeburg im Halbfinale der Klub-WM

Der SC Magdeburg hat beim IHF Super Globe das Halbfinale erreicht - dank eines überaus überzeugenden Viertelfinalerfolgs gegen den katarischen Vertreter Al-Duhail.

Er will bei der Klub-WM mit dem SCM noch höher hinaus: Nationalspieler Philipp Weber. imago images

Im Viertelfinale am Mittwoch schlug der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter (12:0 Punkte nach sechs Spielen) den katarischen Klub Al-Duhail am Ende gar mit 35:23 (16:9). Bester Magdeburger Schütze war Rechtsaußen Tim Hornke mit acht Treffern, für Al-Duhail trafen Alleadine Berrached und Rafael Capote mit je vier Toren am häufigsten.

Der SCM hatte nur zu Beginn Probleme mit dem Sieger der Asian Club League und lief einem Rückstand hinterher (3:5/10.). Nach einer Auszeit kam der SCM dann ins Tempospiel und drehte mit einem 6:0-Lauf in fünf Minuten die Partie (13:8/24.) und führte zur Pause deutlich.

Nach der Pause konnte der SCM das Spiel nach Belieben verwalten, was auch Kräfte sparen half - der Vorsprung wuchs dennoch weiter (23:13/41.). Al-Duhail hatte den Magdeburgern nichts mehr entgegenzusetzen. Am Donnerstag trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert im Halbfinale auf den Sieger der Partie Aalborg gegen Co-Gastgeber Al-Wehda.