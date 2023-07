Al-Ahli auf der Überholspur: Mahrez kommt für 35 Millionen Euro

Es hatte sich angebahnt, am Freitagmittag machte Al-Ahli Nägel mit Köpfen: Riyad Mahrez (32) unterzeichnete in Paris einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027.

Es verging zuletzt kaum ein Tag, an dem nicht über Al-Hilal berichtet wurde. 300-Millionen-Euro-Angebot für Kylian Mbappé hier, Rekordtransfer zweier Ligen mit Malcom dort. Am Freitag aber bestimmt Al-Ahli die Schlagzeilen in der Heimat - und auch in Europa.

Erst hatte der Verein mit der unmittelbar bevorstehenden Unterschrift von Trainer Matthias Jaissle, der deswegen bei RB Salzburg kurzfristig von seinen Aufgaben entbunden wurde, für einen Paukenschlag gesorgt. Dann machte Al-Ahli den Transfer von Riyad Mahrez offiziell. Der Offensivspieler kommt von Manchester City, kostet übereinstimmenden Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro - hatte noch Vertrag bis 2025 - und unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027.

Al-Ahli, das Mahrez' Vertragsunterschrift in Paris inszenierte, befindet sich seit Freitag auf der Überholspur. Mahrez ist ein wichtiges Puzzleteil im Kader des saudi-arabischen Klubs. Zuvor hatte man mit Stürmer Roberto Firmino (31, kam ablösefrei aus Liverpool) und Torhüter Edouard Mendy (31, kam für knapp 20 Millionen Euro von Chelsea) erste prominente Transfers getätigt.

Mahrez verlässt ManCity nach insgesamt fünf Jahren, im Juli 2018 war er für 68 Millionen Euro von Leicester City gekommen - ein Rekord-Deal im zweiten Anlauf. Manchester verlässt der 83-malige algerische Nationalspieler (30 Tore) als amtierender Triple-Sieger. Seit 2016 gewann er alleine fünfmal die englische Meisterschaft.

"Auch in schwierigen Zeiten nie aufgehört, an uns zu glauben"

Mit emotionalen Worten verabschiedete sich der Flügelflitzer am Freitag von den City-Fans. "Gemeinsam haben wir zahllose Rekorde gebrochen, das scheinbar Unmögliche erreicht und auch in schwierigen Zeiten nie aufgehört, an uns zu glauben", erklärte Mahrez in einem Social-Media-Statement in Richtung seiner ehemaligen Teamkollegen.

Der feine Techniker schreibt von einem "unvergesslichen Kapitel in meinem Leben" - und wird hoffen, das eines Tages auch über die Station bei Al-Ahli sagen zu können.