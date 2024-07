Akyol nach Ottensen

Teutonia 05 Ottensen verpflichtet Offensivspieler Dominik Akyol. Der 24-Jährige kommt vom Eimsbütteler TV. In 70 Regionalliga-Einsätzen für den ETV und Altona 93 erzielte Akyol zwölf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. "In den vergangenen Jahren hat er sowohl in der Regionalliga, als auch in der Oberliga seine Qualitäten gezeigt, und ich bin mir sicher, dass er unsere Offensive bereichern wird", so Kevin Weidlich, Sportlicher Leiter bei Teutonia.