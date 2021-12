"Akute Schmerzen": Choupo-Moting bricht Training ab

Die Vorbereitung von Gastgeber Kamerun auf den Afrika-Cup läuft nicht wirklich rund. Hinter Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting steht ein Fragezeichen, zudem sind vier Spieler positiv getestet.

Für den FC Bayern konnte Choupo-Moting seit Mitte November nicht mehr auflaufen, das Coronavirus hatte den Angreifer des deutschen Rekordmeisters gestoppt. Infiziert ist er nicht mehr, ob er für Kamerun beim Afrika-Cup zur Verfügung steht, ist zumindest fraglich. Der 32-Jährige hat Knieprobleme, wie Kamerun mitteilte.

So habe Choupo-Moting die Einheit am Donnerstag wegen "akuter Schmerzen im rechten Knie vorzeitig abgebrochen", gab Pressesprecher Serge Guiffo via Nachrichtenagentur AFP bekannt. Eine genaue Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung und eine mögliche Ausfalldauer geben.

Vier positive Tests

Indes sind der ehemalige Mainzer Pierre Kunde Malong, Jean Efala Konguep, Michael Ngadeu Ngadjui und Christian Bassogog positiv auf das Coronavirus getestet worden und in Isolation.

Keine guten Voraussetzungen für Kamerun, das als einer der Favoriten am 9. Januar gegen Burkina Faso in das Turnier startet.

Favoriten, Neubauten und ein Exot: Fragen und Antworten zum Afrika-Cup 2022