Aktuell geht alles daneben: Kaum Hoffnung beim FC St. Pauli II

Auch laustarke Aussprachen fruchten nicht. Die U 23 des FC St. Pauli taumelt in der Regionalliga Nord dem Abstieg entgegen. Im Duell mit Phönix Lübeck ging so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann.

Das rettende Ufer rückt in immer weitere Ferne. Inzwischen braucht das Team schon drei Siege, um überhaupt heranzukommen. Beim 0:3 gegen Phönix Lübeck war St. Pauli II chancenlos. "Das war für uns ein Rückschlag. Wir konnten die Verunsicherung nicht abschütteln", kommentierte Trainer Elard Ostermann den Auftritt, den auch Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann vor Ort erlebten.

Den einzigen Torschuss seiner Mannschaft gab Bennet Winter in der 78. Minute ab. Ansonsten ging alles daneben, was danebengehen konnte - inklusive der frühen Verletzung von Profi-Torwart Sören Ahlers und dem kapitalen Fehler von Kapitän Sven Mende vor dem 0:2. Kurios war auch die fünfte Gelbe für Peer Mahncke, die dieser erhielt, weil Lübecks Marcel Holzmann auf ihn losging, in dem Glauben, Mahncke habe ihn nach einem Foul "abgeschossen". Dabei kam der Treffer von Mitspieler Julian Ulbricht.

Führungsspieler werden ausgewechselt

Auch wenn sie einmal schlecht spielen, zeichnen St.-Pauli-Mannschaften normalerweise Kampfgeist, Ehrgeiz und Zusammenhalt von der ersten bis zur letzten Minute aus. Davon ist in dieser U 23 nichts zu sehen. Im Gegenteil: Kopfschütteln, Abwinken, hängende Schultern und Beschimpfungen waren an der Tagesordnung. In der Halbzeit wurde es in der Kabine laut, und ausgerechnet die Führungsspieler Sven Mende und Serhat Imsak wurden ausgewechselt. "Ich hätte auch vier oder fünf andere Spieler runternehmen können", kommentierte Ostermann. Dabei hatte es unter der Woche schon eine Aussprache gegeben, in deren Folge Co-Trainer Benjamin Olde nach kritischen Bemerkungen zunächst bis zum Jahresende beurlaubt wurde.

St. Pauli stand häufiger nach der ersten Saisonhälfte im Keller - aber es bestand meistens die Gewissheit, dass sich die jungen Spieler im Winter entwickeln. Diesmal ist kaum ein Hoffnungsschimmer erkennbar, denn das Hinspiel bei Phönix hatten die Braun-Weißen noch 3:1 gewonnen. Seitdem ging die Entwicklung beider Mannschaften auseinander.