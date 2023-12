Aktionsboxen des FDDH ein voller Erfolg

Unter dem Motto "Danke, Schiri" schrieb der Freundeskreis des Deutschen Handballs (FDDH) zum "Tag des Schiedsrichters" Aktionsboxen aus. Das Feedback war überwältigend.

Rund 15.000 Schiedsrichter:innen sorgen in Deutschland mit ihrem Einsatz dafür, dass der Ball Woche für Woche von Flensburg bis Konstanz über das Spielfeld fliegt - ob in der Oberliga, der Kreisklasse oder der E-Jugend. Ohne das Herzblut der Unparteiischen wäre der Spielbetrieb an der Basis nicht möglich. 2023 fiel der "Tag des Schiedsrichters" zum ersten Mal auf ein Wochenende - und damit bot sich die perfekte Möglichkeit, deutschlandweit in den Hallen einfach mal "Danke, Schiri!" zu sagen.

Der Freundeskreis des Deutschen Handballs (FDDH) rief daher gemeinsam mit handball-world und "Bock auf Handball" die Handball-Vereine dazu auf, sich bei ihren Unparteiischen zu bedanken - und traf damit einen Nerv. Die vom FDDH gestifteten 60 Aktionsboxen waren innerhalb von vier Tagen vergriffen, inzwischen gingen über 100 weitere Anfragen ein.

"Wir sind überglücklich, dass die Aktion so gut angenommen wurde", betonte der FDDH-Vorsitzende Johannes Weber anschließend angesichts des großen Interesses. "Dass die Aktionsboxen in so kurzer Zeit vergriffen sind, hätten wir ehrlich gesagt niemals erwartet - und umso größer ist unsere Freude, denn das zeigt die Wertschätzung der Vereine für ihre Schiedsrichter. Und das ist genau der Spirit, den wir mit der Aktion vermitteln wollen."

Die 60 Aktionsboxen enthielten insgesamt über 600 Ausgaben des Schiedsrichter-Sonderheftes von Bock auf Handball, das Anfang November anlässlich des "Tag des Schiedsrichters" erschienen ist und ebenso viele Urkunden. Die Pakete wurden vom FDDH Anfang November verschickt und waren pünktlich bei den Vereinen, sodass die Übergaben wie geplant bei Heimspielen am 11. und 12. November über die Bühne gehen konnten.

Und die Vereine nutzten die Gelegenheit, ihre Schiedsrichter:innen in den Mittelpunkt zu stellen. Der TSV Bayer Dormagen zeichnete seine Unparteiischen in der Halbzeit eines Heimspiels in der 2. Bundesliga aus, beim TSV Herrsching waren die Bundesliga-Schiedsrichter Andre Kolb und Markus Kauth vor Ort und auch Top-Schiedsrichterin Tanja Kuttler ließ es sich bei ihrem Heimatverein nicht nehmen, bei der Übergabe dabei zu sein. Auch die Mecklenburger Stiere sorgten für einen würdigen Rahmen und übergaben die Präsente vor über 500 Zuschauern im Rahmen eines Oberliga-Spiels.

Die Begeisterung war flächendeckend groß. "Die Würdigung kam bei unseren Schiedsrichtern sehr gut an und wir haben den Abend bei einem gemeinsamen Essen in unserer Vereinsgaststätte ausklingen lassen", berichtet beispielsweise Stefan Dobhan, Handball-Abteilungsleiter der TSG Münster (Hessen).

Auch Andre Tzschaschel, Geschäftsführer von handball-world und Herausgeber von Bock auf Handball, freut sich ebenfalls über den großen Erfolg. "Durch die Aktionsboxen des FDDH wurde unser "Tag des Schiedsrichters" in 60 Hallen an der Basis wirklich greifbar - und über 600 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter erhalten ein ganz besonderes "Danke schön" für ihren Einsatz, den wir als Handball-Familie nicht oft genug würdigen können."

Der "Tag des Schiedsrichters" findet seit 2020 jährlich auf handball-world.news statt. Am 11. November erscheinen 25 Texte von und mit den Protagonisten des deutschen Schiedsrichterwesens. Die Aktionsboxen des FDDH waren in diesem Jahr eine Premiere.