Aktionen zum "Erinnerungstag im deutschen Fußball" am 20. und 21. Spieltag

Am 27. Januar jährt sich zum 77. Mal der Tag, an dem die Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz befreit wurden. Die DFL und die Profi-Klubs planen hierfür entsprechende Aktionen, auch wenn am Wochenende nach dem Jahrestag die Ligen pausieren.

Die DFL und die 36 Profiklubs gedenken zum 18. Mal der Auschwitz-Befreiung. picture alliance/dpa