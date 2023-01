Akte Nübel noch nicht geschlossen - und was für Sommer spricht

Die Zeit drängt: Am Freitagvormittag fliegt der FC Bayern ins Trainingslager nach Doha/Katar. Wenn es nach den sportlichen Entscheidungsträgern beim Rekordmeister geht, wird ein neuer Torwart mit an Bord sein. Doch wer?

Die Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gestaltet sich schwierig, weil sämtliche Kandidaten naturgemäß bei anderen Klubs unter Vertrag stehen und diese selber erst einen Ersatz finden müssen. Allein schon deshalb muss der Rekordmeister mehrgleisig fahren und parallel Gespräche führen. Dennoch bleiben Stand Mittwochmorgen zwei heiße Kandidaten: Alexander Nübel und Yann Sommer.

Die Akte Nübel ist noch nicht geschlossen, auch wenn dieser öffentlich zuletzt wenig Interesse bekundet hatte, vorzeitig von seiner Leihe zur AS Monaco nach München zurückzukehren. Nach kicker-Informationen bemühen sich die Bayern nach wie vor um eine Lösung mit Nübels aktuellem Verein, müssten aber eine Ablöse zahlen. Die Gespräche laufen.

Allerdings gestaltet sich die Kommunikation mit Monaco weiter schwierig. Sportdirektor Paul Mitchell war zuletzt erkrankt und schwer erreichbar, zudem müssen die AS-Verantwortlichen stets Rücksprache mit dem Investor halten. Ob die Bayern Nübel bekommen, hängt letztlich am Willen Monacos und am Geld. Etwaige Differenzen zwischen der Partei Nübel und den Bayern ließen sich in Gesprächen ausräumen.

Sommer passt perfekt ins Profil - Keine Prognose für Neuer-Rückkehr

Zeitgleich arbeiten die Münchner dennoch auch an einem Transfer von Sommer. Der 34-jährige Schweizer passt perfekt ins Anforderungsprofil: Er ist fußballerisch stark, spricht Deutsch, kennt die Bundesliga. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft noch ein halbes Jahr, Sommer wäre also erschwinglich. Ob dieser dann nur für ein halbes Jahr käme oder langfristig unterschreibt, wäre ebenfalls noch zu klären.

Über jeder Entscheidung liegt die Frage nach einer Rückkehr Neuers, dessen schwerer Beinbruch aktuell nach kicker-Informationen noch keine Prognose darüber zulässt. Für Sommer spricht die große internationale Erfahrung. So sehr eine Entscheidung übrigens drängt, ist keineswegs sicher, dass der Neue tatsächlich schon am Freitag mit ins Trainingslager fliegt.