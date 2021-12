Akpoguma schockt Hütter - Arminia trotzt Blitz-Rot für Klos

Der Bundesliga-Samstag geizte mit Toren, brachte aber spannende Erkenntnisse. Während Bielefeld einen überraschenden Auswärtssieg einfuhr, wurde ein solcher Adi Hütters Fohlen spät entrissen.

90.+1! Gladbach verpasst Befreiungsschlag

Borussia Mönchengladbach hat am Samstagnachmittag einen Befreiungsschlag verpasst: Die Fohlen führten nach zuletzt vier Niederlagen in Serie bis in die Nachspielzeit - ehe Hoffenheims Akpoguma der Hütter-Elf doch den Sieg entriss. Embolo hatte die Borussia nach 35 Minuten in Führung gebracht. Insgesamt waren die Kraichgauer aber zwingender, ließen allerdings zahlreiche Chancen leichtfertig liegen. Durch das 1:1 überwintert Gladbach bestenfalls auf Rang 13.

Frankfurts dritter Sieg in Serie

Eintracht Frankfurt, das unter der Woche die Gladbacher Krise verschärft hatte, gewann derweil das dritte Bundesligaspiel in Folge. Im Derby gegen Mainz reichte Lindströms Treffer vor der Pause (35.), um das Punktekonto auf 27 Zähler hochzuschrauben. Die Latte verhinderte das 2:0 - und Hrustics mögliches Traumtor (61.). Der FSV rutscht auf Rang acht ab.

Leipzig patzt gegen geschwächte Arminia

Einen durchaus überraschenden 2:0-Auswärtssieg in Leipzig fuhr Kellerkind Arminia Bielefeld ein. Den Corona-geschwächten Ostwestfalen wurde vor der Pause zunächst die Führung wegen einer Abseitsstellung von Wimmer aberkannt (44.), ehe Serra die Sachsen nach Wiederanpfiff schockte (57.). Klos ersetzte den Torschützen, sah aber für ein hartes Foul an Orban schnell die Rote Karte (70.). In Unterzahl setzte Okugawa nach Fehlpass von Haidara den 2:0-Schlusspunkt (75.).

Pantovic im Pech: Union reicht Kruses Tor

Vorübergehend auf Rang sechs kletterte Union Berlin durch einen 1:0-Arbeitssieg beim VfL Bochum. Leader Kruse brachte die Eisernen nach 16 Minuten in Führung, die bis zum Ende Bestand haben sollte. Bochum war nach dem 0:1 bemüht, den Spielstand zu egalisieren, doch der VfL ließ auch beste Chancen aus. Pantovic vergab die beiden größten (59., 80.). Der Revierklub überwintert wohl auf Rang elf.

Burchert hält Fürths fünften Punkt fest

Eine magere Nullnummer gab es im Tabellenkeller: Schlusslicht Fürth holte gegen den FC Augsburg den fünften Punkt in dieser Saison. Kurz nach Wiederanpfiff rettete SpVgg-Keeper Burchert stark gegen Hahn (48.). Viel mehr offensive Highlights hatte die Partie aber nicht zu bieten.