Akoto schockt Bayern II - Türkgücü dreht Spiel - Last-Minute-Ausgleich in Vilzing

Mit vier Spielen wurde am Samstag der 10. Spieltag in der Regionalliga Bayern abgeschlossen. Für die Bayern-Amateure gab es auch in Augsburg nichts zu holen. Dem Münchner Stadtrivalen Trükgücü gelang dagegen in Eichstätt die Wende. Die DJK Vilzing präsentierte sich nach dem jüngsten 1:8 gut, musste gegen Pipinsried aber den späten Ausgleich schlucken. Die SpVgg Ansbach konnte ihre Serie ausbauen.

Der FC Bayern II hoffte nach dem verkorksten August auf Besserung im neuen Monat. Im Duell der Profi-Reserven beim FC Augsburg II hatte die Münchner Reserve allerdings erneut Probleme. Nach verhaltener Anfangsphase hatte es die Demichelis-Elf Keeper Schenk zu verdanken, nicht in Rückstand gegangen zu sein. Der 19-Jährige parierte erst Wessigs Elfmeterversuch stark und auch den Nachschuss entschärfte das Torwart-Talent wagemutig (22.). Anschließend kam der FCB zu drei Riesenchancen, aber auch Lubik klärte jeweils im Eins-gegen-Eins mit Kabadayi (28.) und Zvonarek (31.) sowie beim Schuss von Ranos (38.) überragend. Im zweiten Durchgang war Bayern am Drücker. Die Platzherren kamen dennoch zweimal gefährlich vor das Tor. Heiland scheiterte zu Beginn der Halbzeit noch aus acht Metern, Akoto machte es im Anschluss an eine Ecke aus ähnlicher Distanz besser (75.) - der Siegtreffer.

Wie würde die DJK Vilzing das 1:8-Debakel aus der Vorwoche in Nürnberg verkraften? Gut, lautete die Antwort. Die Oberpfälzer begannen gegen den FC Pipinsried mit Tempo und Spielwitz. Pirner hatte nach fünf Minuten die Chance zur Führung, wurde aber gerade noch geblockt. Bei der Vilzinger Führung in der 21. Minute ging es für die Gäste allerdings zu schnell. Hoch bediente auf außen Jünger, der sah in der Mitte Niedermayer, der nur noch den Schlappen hinhalten musste. Aber der FCP war in den vergangenen Wochen in guter Form und schlug zurück. Jike traf nach ebenso schöner Kombination zum 1:1-Ausgleich (37.). Nach Chancen gehörte die zweite Hälfte der Heimelf, die durch Kufner nach einem Freistoß erneut in Führung ging (67.). Jedoch schaffte es die DJK nicht, die Entscheidung herbeizuführen. Pigl bestrafte das in der Nachspielzeit mit dem 2:2-Ausgleich und Endstand.

Die SpVgg Ansbach knüpfte derweil nahtlos an die vergangenen Wochen an und feierte gegen den TSV Rain/Lech den dritten Sieg in Folge. Die ersten nennenswerten Chancen gehörten allerdings den Gästen aus dem Landkreis Donau-Ries. Heid war beim Freistoß von Gerlspeck aber zur Stelle und Mirzas Volley strich über den Querbalken. Besser machte es Ansbachs Sperr, der zweimal aus ähnlicher Position knapp außerhalb des Strafraums Eutinger keine Abwehrchance ließ (38., 42.). Müller machte es im zweiten Durchgang mit einem Traumtor aus der Distanz in den Knick wieder spannend (54.). Allerdings schaffte Rain/Lech nicht die anschließenden Feldvorteile in Zählbares umzumünzen. Seefried, der nach acht Monaten Verletzungspause sein Comeback gab, beseitigte kurz vor Ende mit dem 3:1 per Abstauber die Ansbacher Restzweifel (84.).

Türkgücü München hat das Kellerduell beim VfB Eichstätt nach anfänglichen Schwierigkeiten klar gewonnen. Federl brachte die Gastgeber zunächst nach einer Ecke mit dem Kopf in Führung (20.). Die Münchner kamen anschließend besser ins Spiel und durch Tosun, der Gstettners zu kurze Abwehr direkt in die Maschen drosch, zum Ausgleich (30.). Der VfB hätte Sekunde später antworten können, Stoßberger vergab alleine vor Hipper allerdings. Das rächte sich im zweiten Durchgang. Zunächst fälschte Stoßberger einen verunglückten Schuss ins eigene Tor zur Türkgücü-Führung ab (50.), neun Minuten später schlug Berwein aus 20 Metern zum 3:1 zu. Eichstätt traf durch Federl noch den Pfosten, zum Anschluss oder gar mehr reichte es aber nicht. Shabani machte aus 25 Metern schließlich den Deckel drauf, wobei Eichstätts Keeper Junghan nicht gut aussah (75.). Kurz vor dem Ende betrieb Stoßberger mit dem 2:4 noch etwas Ergebniskosmetik (86.).

Dreimal Sané

Zum Auftakt des 10. Spieltages in der Regionalliga Bayern waren alle Augen auf das Schweinfurter Sachs-Stadion gerichtet, wo sich der heimische 1. FC Schweinfurt 05 und die Würzburger Kickers im Unterfranken-Derby gegenüberstanden. Vor einer tollen Kulisse von über 3600 Zuschauern hielt die Partie das, was sie versprach. Beide Mannschaften begegneten sich von Beginn an mit offenem Visier. Würzburg setzte Schweinfurt früh unter Druck, um Fehler im Spielaufbau zu provozieren. Immer wieder gelang es den Hausherren jedoch, die erste Pressing-Linie der Kickers zu überspielen und dadurch gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. Engel (3.), Pfarr (8.) und Böhnlein (27.) fehlte allerdings die nötige Präzision im Abschluss. Ohne Vorwarnung klingelte es plötzlich auf der anderen Seite. Sané setzte sich wuchtig gegen mehrere Schweinfurter durch und setzte den Ball aus rund 16 Metern zwischen die Pfosten. Auch in der Folge waren es zwar die Hausherren, die mehr Spielanteile zu verbuchen hatten, Würzburg zeigte sich an diesem Abend aber schlichtweg eiskalt. In der 36. Minute landete eine Hereingabe von Caciel bei Meisel, der das Leder wuchtig ins kurze Eck schweißte.

Halbzeit zwei startete dann aber ideal für den FCS. Der bis dahin eher unglückliche Jabiri drückte eine Hereingabe von der rechten Seite aus rund fünf Metern in die Maschen (54.). Danach verlor die Partie etwas an Dynamik. Würzburg spielte clever, ließ nicht mehr zu allzu viel zu und lauerte immer wieder auf Nadelstiche. Einer dieser Nadelstiche führte folglich zum 3:1. Junge-Albiol bediente Sané, der aus acht Metern einnetzte (75.) Kurz vor Schluss erweckte Zeller mit dem erneuten Anschlusstreffer zwar neue Hoffnung bei seinen Farben. Die Euphorie blieb allerdings nur von kurzer Dauer. Im direkten Gegenzug war wieder Sané zur Stelle und sorgte mit seinem dritten Treffer des Abends für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt einer insgesamt sehr unterhaltsamen Partie setzte Zaiser mit dem 5:2 in der elften Minute der Nachspielzeit.

Spitzenreiter SpVgg Unterhaching, der sich unter der Woche noch einmal in der Abwehr mit Dennis Waidner verstärken konnte, hat zeitgleich etwas überraschend gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing Federn gelassen. Dass die seit vier Partien sieglosen "Dorfbuam" gegen große Namen durchaus bestehen können, hatten sie bereits beim 1:1 gegen die Würzburger Kickers zum Saisonauftakt bewiesen. Und auch gegen die Elf von Ex-Profi Sandro Wagner spielten die Gäste frech auf und verteidigten leidenschaftlich. Der aufopferungsvolle Auftritt des Aufsteigers wurde in der 35. Minute sogar mit dem Führungstreffer belohnt. Hofer eroberte den Ball auf dem rechten Flügel und schaufelte das Leder mit viel Gefühl vor den Hachinger Kasten, wo Wagner letztlich goldrichtig stand und wuchtig einnetzte. Quasi mit dem Pausenpfiff zeigte Schiedsrichter Steigerwald nach einem Foul von Blümel auf den Punkt. Den darauffolgenden Strafstoß versenkte Torjäger Hobsch sicher im Gäste-Kasten. Nach dem Seitenwechsel drückte Unterhaching auf den Siegtreffer, biss sich am Abwehrbollwerk des Aufsteigers aber die Zähne aus und kassierte tief in der Nachspielzeit sogar noch das 1:2. Vogl nutzte einen Stellungsfehler von Hachings Schlussmann Vollath aus und setzte das Spielgerät aus rund 40 Metern zum viel umjubelten Siegtreffer in die Maschen.

Zeigten sich die Club-Amateure beim jüngsten 8:1 gegen Vilzing noch von ihrer besten Seite, legte die Mannschaft von Cristian Fiel am Freitagabend in Aschaffenburg einen enttäuschenden Auftritt hin. In einer ereignisarmen Partie, in der ein torloses Unentschieden wohl das gerechteste Ergebnis gewesen wäre, erzielte Baier durch einen verwandelten Handelfmeter den Treffer des Tages (83.).

Ebenfalls ohne Punkte musste am Freitagabend der Rivale aus Fürth seine Heimreise aus Illertissen antreten. Das kleine Kleeblatt, das seit fünf Spielen ohne eigenen Treffer gewesen war, konnte zumindest diese Negativ-Serie beenden und mit dem Doppelpack von David Ismail sogar kurzzeitig auf die Siegerstraße abbiegen. Wie schon so oft in dieser Saison ließ sich die Ruman-Elf aber erneut die Butter vom Brot nehmen. Erst glich Glessing nach rund einer Stunde aus (59.), dann ließ Ismail einen Foulelfmeter kurz vor Schluss ungenutzt und zu allem Übel stellte Pöschl in der Nachspielzeit die Partie sogar noch komplett auf den Kopf.

Mit einem blauen Auge ist derweil Wacker Burghausen davongekommen, das einen 0:1-Rückstand in Heimstetten, dank der Treffer von Bachschmid und Reiter noch in ein 2:1 ummünzen konnte. Gleiches Kunststück ist zeitgleich dem TSV Aubstadt in Buchbach gelungen. Lag die Mannschaft von Viktor Kleinherz zur Pause noch mit 1:2 zurück, drehten seine Mannen den Rückstand nach dem Seitenwechsel noch zu einem 4:2.