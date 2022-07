Akanjis schwere Situation: "Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen"

Manuel Akanji steht noch bis 2023 bei Borussia Dortmund unter Vertrag, darf aktuell aber nicht spielen. Trainer Edin Terzic erklärt die unglückliche Situation.

In der vergangenen Saison gehörte Manuel Akanji noch zu den Schlüsselspielern bei Borussia Dortmund, nun hat sich seine Lage grundlegend geändert. Wenn der BVB am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im DFB-Pokal bei 1860 München sein erstes Pflichtspiel der neuen Spielzeit bestreitet, wird der 27-jährige Innenverteidiger aller Voraussicht nach außen vor bleiben - so wie schon in den Testspielen, in denen er keine Minute spielen durfte.

Akanji wird gerade zum Verhängnis, dass er seinen nur noch bis 2023 gültigen Vertrag nicht verlängern möchte und deshalb weiterhin ein Verkaufskandidat in der aktuellen Transferphase ist. "Es ist keine leichte Situation - sowohl für den Spieler als auch für uns Trainer", sagte Edin Terzic am Mittwoch. Akanjis Nichtberücksichtigung sei rein pragmatischer Natur.

Terzic: "Einfach ein sehr professioneller Umgang mit der Situation"

"Die Zeit in der Vorbereitung war diesmal sehr, sehr knapp, wir hatten diese zwei Testspiele, mit denen wir uns auf die Pflichtspiele vorbereiten konnten", so der BVB-Coach mit Blick auf die Partien gegen Valencia (1:3) und Villarreal (0:2), in denen auch die Nationalspieler zur Verfügung standen. "Und da war es uns wichtig, dass wir die Jungs einsetzen, die definitiv in der kommenden Saison bei uns sind. Das ist einfach ein sehr professioneller Umgang mit der Situation."

Gleichzeitig betont Terzic, dem in Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei neue Innenverteidiger zur Verfügung stehen: "Manuel Akanji hat sich hier nichts zuschulden kommen lassen - sowohl menschlich als auch sportlich. Er gibt weiter Gas. Aber diese Entscheidung ist für uns im Hinblick auf die Mannschaft und die kommende Saison einfach die richtige."

Ein Abschied Akanjis bahnt sich aktuell offenbar noch nicht an. "Wir sind weiterhin im engen Austausch mit dem Spieler und dem Management", berichtet Sportdirektor Sebastian Kehl. "Im Moment gibt es keine Neuigkeiten. Er bereitet sich extrem gewissenhaft vor, bringt sich in eine gute Verfassung. Alles andere müssen wir abwarten."