Akanji zur Niederlage und seiner Zukunft

Zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem 2:5 gegen Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund ein Liga-Heimspiel mit drei Toren Unterschied verloren, zwei so deutliche Heimniederlagen in einer Spielzeit gab es beim BVB zuletzt 1990/91, jeweils 0:3 gegen den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

Sieht Verbesserungsbedarf: Manuel Akanji. IMAGO/RHR-Foto