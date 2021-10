Akanji und Zakaria reisen vom Schweizer Nationalteam ab

Die Schweiz muss beim WM-Qualifikationsspiel in Litauen am Dienstag auf Manuel Akanji und Denis Zakaria verzichten, die am Sonntag die Rückreise zu ihren Klubs antraten.

Mit Fabian Frei stieß stattdessen einen Tag nach dem 2:0 gegen Nordirland ein nachnominierter Spieler zur Mannschaft von Trainer Murat Yakin. Den Flug von der Westschweiz nach Vilnius traten 23 Akteure plus Staff an.

In der Maschine fehlten allerdings Akanji und Zakaria: Der Dortmunder Innenverteidiger Akanji hatte am Samstag in Genf nach 53 Minuten ausgewechselt werden müssen. Die medizinische Abteilung der Schweizer Nationalmannschaft wies Yakin daraufhin, dass der Abwehrspezialist wegen Problemen im linken Adduktorenbereich am Dienstag nicht einsatzfähig sei. Er wird deshalb sofort zum BVB zurückkehren.

Sperre für Zakaria

Zakaria dagegen ist wegen seiner zweiten Gelben Karte gegen Litauen gesperrt, was eine Weiterreise überflüssig macht. Ihn darf Gladbach-Coach Adi Hütter also früher als geplant am Borussia-Park begrüßen.

Der BVB empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den 1. FSV Mainz 05, die Gladbacher treten drei Stunden später zu Hause gegen den VfB Stuttgart an.