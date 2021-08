Akanji sauer: "Das kann nicht sein!"

Das 5:2 am ersten Spieltag gegen Frankfurt nährte im Dortmunder Lager die Lust, die Niederlage gegen Freiburg den Frust. Manuel Akanji gab diesen nach dem Spiel deutlich zu Protokoll.

Natürlich kann man im Hinblick auf den traumhaften Grifo-Freistoß als neutraler Beobachter mit der Zunge schnalzen. Zur Wahrheit gehört aus Dortmunder Sicht aber auch die Entstehung des vorangegangenen Fouls. Erst war Felix Passlack der Ball versprungen, dann rannte er Höfler um und verursachte so den Freistoß. Sekunden später führten die Gastgeber.

"Wir machen dumme Fehler", analysierte Akanji nach der Partie am "Sky"-Mikrofon, während im Hintergrund die 10.100 Zuschauer den ersten Heimsieg der neuen Saison im Dreisamstadion frenetisch feierten.

Wir können nicht jedes Mal erwarten, dass wir drei oder vier Tore schießen. Manuel Akanji

"So dürfen wir die Tore nicht herschenken. Das kann nicht sein, das darf uns nicht passieren!", so der Innenverteidiger, der in seine Analyse auch das 0:2 durch Sallai miteinbezieht. Bellingham leitete dabei mit seinem Ballverlust im Spielaufbau den Gegentreffer ein. "Wir können nicht jedes Mal erwarten, dass wir drei oder vier Tore schießen" - so wie noch in der Woche zuvor gegen Frankfurt, als sogar fünf gelangen.

Rose: "Froh, wenn Mats zurückkommt" - Schon am Freitag gegen Hoffenheim?

Gegen Freiburg schwächelten Neuzugang Malen und allen voran der über weite Strecken harmlose Haaland, schon liegt das Augenmerk mehr auf der Defensive. Die vielen Fehler will auch Trainer Marco Rose in der kommenden Woche aufarbeiten, er sah einen "irgendwie auch verdienten" Sieg der Freiburger. Lichtblicke dürften dabei dennoch die Einwechslungen von Guerreiro und Hummels gewesen sein, die bisher nur eine Einheit mit dem Team absolvieren konnten, in den kommenden Wochen die Abwehr aber wieder stabilisieren sollen. "Axel (Witsel, Anm. d. Red.) macht das hervorragend, wir sind aber trotzdem froh, wenn Mats (Hummels, d. Red.) zurückkommt", so Rose.

Ob Hummels bereits am Freitag (20.30 Uhr) gegen Hoffenheim ein Startelfkandidat sein kann, verriet Dortmunds Trainer noch nicht. In der kommenden Woche will der Trainer "Abläufe optimieren" und "über Grundsätzliches" sprechen. Damit meinte er mit Sicherheit auch, unnötige Fehler einzustellen.