Akanji kehrt erst 2022 zurück - Bürki und Hitz angeschlagen

Borussia Dortmund muss in der restlichen Hinrunde auf Manuel Akanji verzichten. Zwei Torhüter sind angeschlagen.

Akanji fehle gegen Besiktas wegen eines kleinen Eingriffs am Knie, teilte der BVB am Dienstagabend kurz dem Anpfiff des finalen Champions-League-Gruppenspiels mit. Nach kicker-Informationen ist das Jahr 2021 für den Innenverteidiger gelaufen, zum Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt am 8. Januar soll er aber wieder zurückkehren.

Akanji hatte in der vergangenen Woche kaum trainiert, war aber rechtzeitig fürs Topspiel gegen Bayern (2:3) am Samstag fit geworden und hatte durchgespielt (kicker-Note 3). Bislang hatte er in dieser Saison noch keine Minute in Bundesliga und Champions League verpasst.

Neben dem Schweizer stehen auch die Ersatztorhüter Marwin Hitz (Achillessehnenprobleme) und Roman Bürki (Sprunggelenksverletzung) gegen Besiktas nicht zur Verfügung. Der 18-jährige Silas Ostrzinski ist damit der einzige mögliche Vertreter für Stammkeeper Gregor Kobel auf der Reservebank.

Der U-19-Torwart hatte beim 1:3 in Lissabon erstmals im Spieltagskader der Profis gestanden, damals allerdings als Nummer 3 hinter Kobel und Hitz. Bürki soll nach BVB-Angaben in der kommenden Woche wieder trainieren.